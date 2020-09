Κόσμος

Αγία Σοφία: θεμελιώθηκε το ομοίωμά της στη Συρία

Σύροι πολιτοφύλακες ανακοίνωσαν ότι θα φτιάξουν, με τη βοήθεια Ρώσων, μια νέα εκκλησία, αντίγραφο της Αγίας Σοφίας, ως απάντηση στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η τελετή θεμελίωσης της συμβολικής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, η οποία θα είναι μικρογραφία του ιστορικού Ναού, της Μητρός Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Χαμά της Συρίας, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020. Η τελετή της θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε παρουσία Ρώσων και Σύρων αξιωματούχων αλλά και κατοίκων της περιοχής.

Σύροι πολιτοφύλακες, που στηρίζουν την κυβέρνηση Άσαντ, ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα φτιάξουν, με τη βοήθεια των Ρώσων, μια νέα εκκλησία στη Συρία, αντίγραφο της Αγίας Σοφίας, ως απάντηση στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Ο π. Γεώργιος, ιερέας της περιοχής, κοιτώντας την τοποθεσία όπου θα χτιστεί ο Ναός, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα σύμβολο θείας σοφίας και έχει σημαντική θέση στην Χριστιανική ζωή. Είναι μια από τις πρώτες και μεγαλύτερες εκκλησίες στον κόσμο και σε αυτήν οφείλεται η μεταστροφή της Ρωσίας προς τον Χριστιανισμό».

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει το κτίσιμο της εκκλησίας, που θα λειτουργήσει ως ορθόδοξος ναός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελετή θεμελίωσης εκπροσώπησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ο υποστράτηγος Αλεξάντερ Χάικο, ο διοικητής των δυνάμεων της περιοχής, ο οποίος χαρακτήρισε ως ιστορική γέφυρα τον ορθόδοξο ναό που θα χτιστεί.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr