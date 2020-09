Πολιτική

“Καρότο και μαστίγιο” για την Τουρκία από τους ηγέτες της ΕΕ

"Λάδι στη φωτιά" ρίχνει η Άγκυρα. "Γαλλικά "πυρά" κατά της Τουρκίας. Αυστηρό μήνυμα από Σαρλ Μισέλ σε Ερντογάν. Τι διαμηνύει η Αθήνα.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτή τη φορά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέο προκλητικό σόου, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες μέσα από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, αλλά και από τις φρεγάτες που το συνοδεύουν.

"Καμία απειλή δεν μας τρομάζει" διαμήνυσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί αύριο με τον ομόλογό του της Μάλτας, που συχνά μπαίνει διπλωματικά σφήνα υπέρ της Τουρκίας.

Ο Σαρλ Μισέλ ενόψει της συνόδου κορυφής στα τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει επαφές με ηγέτες και αναμένεται σε Αθήνα και Λευκωσία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και Κύπρο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με Αξιωματούχο, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αποκλιμάκωση και κάλεσε την Τουρκία να απέχει από δραστηριότητες που αυξάνουν τις εντάσεις.

Εξάλλου, την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν μια προσέγγιση «καρότου και μαστίγιου» έναντι της Τουρκίας, όταν συνεδριάσουν, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και πρότεινε μια πολυμερή διάσκεψη για να εκτονωθούν οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο ενώ επανέλαβε την «πλήρη αλληλεγγύη» των Ευρωπαίων με την Αθήνα.

Ο Μισέλ, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, πρότεινε επίσης την πραγματοποίηση μιας διεθνούς διάσκεψης για την ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών και του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια διάσκεψη θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να περιλάβει «όλες τις χώρες που εμπλέκονται στις διάφορες συζητήσεις για τα θαλάσσια σύνορα» στη Μεσόγειο.





Εν τω μεταξύ, “τελεσίγραφο” στον Ερντογάν έστειλε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών. "Το εύρος των μέτρων που θα ληφθούν εις βάρος της Τουρκίας" αναμένεται να είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, δήλωσε, την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν καθώς η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όπως είπε, μαζί με τους ομολόγους του από άλλες χώρες της ΕΕ έχουν συζητήσει το θέμα αυτό, ενώ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, ο Ζοζέπ Μπορέλ, έχει αναφερθεί στην πιθανότητα επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα αλλά μέχρι στιγμής το Παρίσι δεν έχει καταφέρει να πείσει άλλες χώρες του μπλοκ να υιοθετήσουν και εκείνες την ίδια αυστηρή στάση. Ο Λεντριάν κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να ξεκινήσει συνομιλίες για τα σχέδιά του στην Ανατολική Μεσόγειο από τώρα μέχρι την σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

Σαφέστατο μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι "η Αυστρία θα συνεχίσει να μιλά τελείως ξεκάθαρα, όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τις αρχές του κράτους δικαίου ή εργαλειοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες ως μέσο πίεσης", στέλνει σήμερα ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Λορέντσο Γκουερίνι, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε συζήτηση στο θερινό φεστιβάλ του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, αναφέρθηκε στη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, στην ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα προς την Ελλάδα. «Η αποφασιστικότητα που δείχνει η Τουρκία αποτελεί έναν εν δυνάμει κίνδυνο, λόγω της αύξησης της έντασης που μπορεί να προκαλέσει. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε στιγμές κρίσιμης και ουσιαστικής κορύφωσης της έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, που προκάλεσαν και εντάσεις με τη Γαλλία», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Στην συνέχεια, ο Λορέντσο Γκουερίνι πρόσθεσε: «η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι ένα στοιχείο δυσκολίας το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διάλογο. Κάτι που πρέπει να κάνει και η Ατλαντική Συμμαχία. Και στο εσωτερικό της, η Ιταλία προσπάθησε να παίξει έναν ισορροπημένο ρόλο. Με στόχο την αναζήτηση της ισορροπίας».

Την ίδια ώρα, η τουρκική επιθετικότητα αναγκάζει την Αθήνα να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις, αλλά και σε γρήγορες κινήσεις, ώστε η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος να προχωρήσει τάχιστα. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, που τις τελευταίες ημέρες είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας και τους κορυφαίους επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων, θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το πλήρες σχέδιο της κυβέρνησης για τα εξοπλιστικά.