Κοινωνία

Κορονοϊός: πορείες και συγκεντρώσεις για τη μη χρήση μάσκας στα σχολεία (βίντεο)

Σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, γονείς δήλωναν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο με μάσκα.

Συγκεντρώσεις κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η συγκέντρωση με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων, στην Αθήνα έγινε στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία, με κεντρικό πανό όπου αναγράφονταν «Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Όχι στα υποχρεωτικά εμβόλια, μάσκες και μαζικά τεστ», η οποία αφού πέρασε από κεντρικούς δρόμους της πόλης κατέληξε και πάλι στην παραλία, μπροστά από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου.

Οι διαδηλωτές κρατώντας, μεταξύ άλλων και ελληνικές σημαίες, φώναξαν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.

Σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, τόσο στην Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη, δήλωναν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο με μάσκα, ενώ στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης υπήρξε αντίδραση για την παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα και στη Λάρισα, στην οποία συμμετείχαν γονείς που διαμαρτύρονται για τη χρήση μάσκας από τα παιδιά στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά. Προηγήθηκε συγκέντρωση στη σκεπαστή της Νεάπολης και στην συνέχεια ακολούθησε η μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης η οποία κατέληξε στη Κεντρική Πλατεία, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Το θέμα της χρήσης μάσκας από τους μαθητές στα σχολεία, το οποίο αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, προκαλεί αντιδράσεις σε μερίδα γονέων και πολιτών και στη Ζάκυνθο. Πολίτες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση μάσκας από τα παιδιά στα σχολεία, σύμφωνα με το zantetimes.gr

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής και στα Χανιά και συγκεκριμένα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με δεκάδες γονείς να παρίστανται μαζί με τα παιδιά τους, ώστε να διαμαρτυρηθούν κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία.

Και ως πράξη αντίστασης σε όσα επιβάλλει το κράτος για τη λειτουργία των σχολείων εν μέσω πανδημίας, οι παρευρισκόμενοι έκαψαν χειρουργικές μάσκες προστασίας και πηδούσαν πάνω από τη μικρή εστία φωτιάς, σύμφωνα με το zarpanews.gr.