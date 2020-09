Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Ρεκόρ τριμήνου σε νέα κρούσματα

Η πλειονότητα είναι νέοι άνθρωποι, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκο

Τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων από τον Μάιο ανακοίνωσαν, την Κυριακή, οι υγειονομικές Αρχές της Βρετανίας.

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν 2.988 νέα περιστατικά μόλυνσης τις τελευταίες 24 ώρες, έναντι 1.813 χθες Σάββατο, ο υψηλότερος αριθμός από τις 23 Μαΐου.

Ο αριθμός των θανάτων, ωστόσο, παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, με άλλους δύο θανάτους να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες οι οποίοι συνέβησαν σε διάστημα 28 ημερών έπειτα από θετικό τεστ, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Η απότομη αύξηση των περιστατικών είναι «ανησυχητική», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, αν και πρόσθεσε ότι η πλειονότητα είναι νεοτεροι άνθρωποι.

«Η αύξηση στον αριθμό των περιστατικών που είδαμε σήμερα είναι ανησυχητική», είπε. «Τα περιστατικά είναι μεταξύ νεότερων ανθρώπων, αλλά έχουμε δει και σε άλλες χώρες στον κόσμο και στην Ευρώπη αυτού του είδους την αύξηση των περιστατικών μεταξύ των νεότερων ανθρώπων που οδηγεί σε μια αύξηση συνολικά στον πληθυσμό».

Είπε πως όλοι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης για να εμποδίσουν την εξάπλωση των μολύνσεων.

Η τάση στον ημερήσιο αριθμό μολύνσεων άρχισε να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αν και ο αριθμός των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο και των νεκρών από Covid-19 παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Ο Χάνκοκ είπε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα τοπικά lockdown για να βοηθήσει στην καταστολή των ξεσπασμάτων της ασθένειας, αλλά η κοινωνική απόσταση παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την πανδημία στη Βρετανία ανέρχεται σε 41.551.