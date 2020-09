Κόσμος

Ο Ερντογάν ανανέωσε την υποστήριξή του στην κυβέρνηση της Λιβύης

Ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησε στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με έδρα την Τρίπολη, Φάγεζ αλ-Σάρατζ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του στη λιβυκή κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, τον πρόεδρο της οποίας συνάντησε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησε στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) με έδρα την Τρίπολη, Φάγεζ αλ-Σάρατζ, τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, τις διμερείς τους σχέσεις και θέματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Ερντογάν «δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να παραμένει αλληλέγγυα με τη νόμιμα αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης, και επανέλαβε πως προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας στη Λιβύη χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε πως «η ειρήνη και η σταθερότητα στη Λιβύη θα είναι επωφελείς για τους γείτονές της και για όλη την περιοχή, αρχής γενομένης από την Ευρώπη» και πως «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να λάβει μια θέση αρχής σε αυτό το πλαίσιο».

Κατά τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη, οι Ερντογάν και Σάρατζ συζήτησαν επίσης πώς θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους και θα «προασπίσουν τα δικαιώματα της Τουρκίας και της Λιβύης στην ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα πάντα με την τουρκική προεδρία.