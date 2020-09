Αθλητικά

Nations League: “Καθάρισε” το Κόσοβο η Εθνική Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρή, αποτελεσματική, πειθαρχημένη η Εθνική “πέρασε” από την Πρίστινα.

Με νίκη... "απέδρασε" από την Πρίστινα η Εθνική. Για την 2η αγωνιστική του Nations League (League C) επικράτησε 2-1 του Κοσόβου και ανέβηκε στην πρώτη θέση του 3ου ομίλου με 4 βαθμούς, όσους έχει και η Σλοβενία που νίκησε 1-0 τη Μολδαβία στη Λιουμπλιάνα.

Ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ παρέταξε την αρχική ενδεκάδα της Ελλάδας με τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς εναντίον της Σλοβενίας. Οι Σταφυλίδης, Φορτούνης και Κουλούρης πήραν τις θέσεις των Σιόβα, Μάνταλου και Παυλίδη.

Η εθνική ομάδα ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς στο παιχνίδι, στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Λημνιό. Ο Κουλούρης στην ελληνική αντεπίθεση άνοιξε δεξιά την μπάλα στον Λημνιό, ο οποίος έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Ουικάνι, αλλά στην επαναφορά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής κατάφερε να νικήσει με νέο σουτ τον αντίπαλο τερματοφύλακα.



Το Κόσοβο αντέδρασε και στο 11΄ ο Ζενέλι έκανε το πλασέ μέσα από την περιοχή για να απομακρύνει, όμως ο Μπάρκας, ενώ στο 15΄ σουτ του Μπακασέτα έφυγε πάνω από την εστία.

Στο 39΄, τραυματίστηκε ο Σταφυλίδης (χτύπησε στον καρπό του χεριού σε πτώση που είχε) και στη θέση του πέρασε ο Σιόβας.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας έδωσε στον Κουλούρη που έφυγε μόνος, αλλά ο επόπτης λανθασμένα υπέδειξε οφσάιντ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, σουτ του Χαλίμι έφυγε λίγο έξω από την εστία του Μπάρκα.





Η Ελλάδα, όπως στο πρώτο ημίχρονο μπήκε και πάλι δυνατά στο παιχνίδι. Έτσι, αφού πρώτα στο 47΄ ο Μπακασέτας είχε ένα ωραίο σουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, κατάφερε στο 51΄ να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Σιόβα. Ο διεθνής αμυντικός σε γέμισμα του Γιαννούλη στη μικρή περιοχή, κατέβασε την μπάλα και έκανε το αριστερό σουτ από κοντά για να κάνει δύο τα ελληνικά τέρματα.



Οι παίκτες του Κοσόβου δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να φανούν ιδιαίτερα απειλητικοί για την εστία του Μπάρκα, ενώ η ελληνική ομάδα, που έδειξε από την αρχή αποφασισμένη για τη νίκη, αλλά κατάφερε στο 82΄ να μειώσει με τον Μ. Μπερίσα. Ο Μπάρκας δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά την μπάλα και ο Μπέρναρντ Μπερίσα με ένα ωραίο γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθεσεις

ΚΟΣΟΒΟ: Ουικάνι, Βοϊβόντα (58΄ Ράσκαβ), Ραχμάνι, Αλίτι, Χαντέργιοναι, Χαλίμι (55΄ Χαλάνι), Ντρέσεβιτς, Βαλόν Μπερίσα, Τσέλινα, Νουχίου, Ζένελι (53΄ Μπέρνατ Μπερίσα).

ΕΛΛΑΔΑ: Μπάρκας, Μπακάκης, Σβάρνας, Σταφυλίδης (39΄ Σιόβας), Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Ζέκα, Λημνιός, Μπακασέτας, Φορτούνης (60΄ Μασούρας), Κουλούρης (83΄Μάνταλος).