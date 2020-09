Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εβδομάδα ξεκινάει υπέροχα, με τη Σελήνη, τον Ήλιο και το Δία να σχηματίζουν ένα μεγάλο τρίγωνο από τα ζώδια της γης.

ΚΡΙΟΣ: Μια άκρως ευνοϊκή θέση είναι για σένα αυτή της Αφροδίτης στο Λέοντα, η οποία περνάει στον 5ο ηλιακό οίκο σου ή αλλιώς στον οίκο της "καρδιάς", του φλερτ, των παιδιών και της χαράς της ζωής. Θέλεις να περνάς καλά και είσαι διατεθειμένος ακόμα και να ρισκάρεις προκειμένου να τα καταφέρεις. Πολύ θετική είναι αυτή η θέση της Αφροδίτης για όσους ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες καθώς και για να ξεκινήσεις ένα καινούργιο χόμπι. Μην πεις όχι και στα τυχερά παιχνίδια, αλλά πάντα με μέτρο.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ατμόσφαιρα στο σπίτι γίνεται πιο αρμονική για σένα με τη νέα θέση της Αφροδίτης, αφού μπορεί να μπουν χρήματα και να σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να δημιούργησε η έλλειψή τους, αλλά και να προχωρήσεις σε αλλαγές στη διακόσμηση του ή ακόμα και σε μια ανακαίνιση. Από σήμερα και για τον επόμενο σχεδόν ένα μήνα μπορείς να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι, αλλά και να βρεις υποστηρικτές για να προωθήσετε τα σχέδια σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι επικοινωνίες εξομαλύνονται με το πέρασμα της Αφροδίτης στο Λέοντα και μαζί τους τα νεύρα σου που μπορεί να είναι λίγο πιο ευαίσθητα το τελευταίο διάστημα. Ξέρεις τι θέλεις και θα βρεις και τον πιο κατάλληλο τρόπο για να το αποκτήσεις. Μπορείς να εκμεταλλευτείς τον επόμενο ένα σχεδόν μήνα για να έρθεις σε επαφή με τα αδέρφια σου και να αναθερμάνεις τις σχέσεις σου. Επίσης, σημαντικά μπορεί να είναι τα οφέλη για την τσέπη σου μέσα από εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί η Αφροδίτη να σε αποχαιρετά και να νιώθεις ότι χάνεις κάτι από την έντονη λάμψη που σε χαρακτήριζε το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο έρχεται να αποκαταστήσει λίγο την αναστάτωση που δημιούργησε στο πορτοφόλι σου με τα τόσα έξοδα στα οποία σε έβαλε. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να θελήσεις να "επενδύσεις" κάποια από τα χρήματα σου σε αισθητικές επεμβάσεις που θα σε ανανεώσουν και θα αυξήσουν την αυτοπεποίθηση σου.

ΛΕΩΝ: Απ' το καλό στο καλύτερο πηγαίνεις, όπως ενδεχομένως να έχεις καταλάβει από μόνος σου και "φτου να μη σε ματιάσω". Μιας και το είπα, καλό θα ήταν να βάλεις και ένα μάτι πάνω σου για τον επόμενο ένα σχεδόν μήνα που θα παραμείνει η Αφροδίτη στο ζώδιο σου, αφού δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα γοητεύεις ακόμα και... τα "πόμολα", αλλά πολλοί θα ζηλέψουν την εύνοια που θα τύχεις στις σχέσεις σου, στις συνεργασίες σου, στον έρωτα, στην προώθηση των σχεδίων σου και σε ό,τι άλλο φανταστείς!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η νέα θέση της Αφροδίτης που από χθες πέρασε στο Λέοντα έρχεται να σου δώσει την επιλογή να απολαύσεις τη μοναξιά σου και με ηρεμία να σχεδιάσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Από την άλλη όμως θα έχεις την ευκαιρία να βρεθείς δίπλα σε όποιον σε έχει ανάγκη και να απολαύσεις τη χαρά της προσφοράς. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο σενάριο που προβλέπει την επιστροφή ενός έρωτα από το παρελθόν, αλλά και τη δημιουργία μια κρυφής σχέσης που θα μπορούσε να σε βάλει σε μπελάδες.

ΖΥΓΟΣ: Όχι ότι το προηγούμενο διάστημα κλείστηκες στο σπίτι, αλλά τώρα με το πέρασμα της Αφροδίτης στο Λέοντα οι κοινωνικές σου σχέσεις και δραστηριότητες θα είναι... εθιστικές! Ο έρωτας μπορεί να κρύβεται στο φιλικό σου περίγυρο, ενώ ενδεχομένως να αναζητήσεις και την οικονομική στήριξη κάποιου φίλου σου. Αν ανήκεις στους δεσμευμένους του ζωδίου μπορεί να εκδηλώσεις κάποιες εγωιστικές τάσεις ή να δραματοποιήσεις αρκετά τα πράγματα μέσα στις σχέσεις σου προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Αφροδίτη από τη νέα θέση της στο Λέοντα και το ψηλότερο για εσένα σημείο του ωροσκοπίου σου έρχεται να σε βγάλει προς τον κόσμο πιο γοητευτικό, πιο ευχάριστο και σίγουρα πιο λαμπερό και δημιουργικό. Η τύχη θα είναι με το μέρος σου και αυτό σημαίνει ότι η εύνοια της θα είναι εμφανής είτε μιλάμε για επαγγελματικά ζητήματα, όπου πολλοί θα βρεθούν να υποστηρίξουν εσένα και τις θέσεις σου, αλλά και σε θέματα σχέσεων, όπου είναι πιθανόν να θελήσεις να κάνεις το επόμενο βήμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το πέρασμα της Αφροδίτης στο φιλικό για εσένα ζώδιο του Λέοντα έρχεται να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι είναι αυτό που και σου αρέσει, αλλά και μπορεί να σε εξελίξει. Θετικά είναι τα πράγματα για όσους δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, αλλά και για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Από την άλλη μπορείς να περιμένεις κέρδη μετά από κάποιες ευνοϊκές εξελίξεις που θα προκύψουν σε κάποιο νομικό ζήτημα, ενώ και η ερωτική σου ζωή στο ξεκίνημα του φθινοπώρου ξαναπαίρνει τα πάνω της.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη απ' το Λέοντα έρχεται να θέσει ευνοϊκούς όρους σε ενδεχόμενες νέες συνεργασίες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικερδείς. Αν το επόμενο διάστημα σκοπεύεις να προχωρήσεις και σε αισθητικές επεμβάσεις τα αποτελέσματα θα σε αφήσουν περισσότερο ικανοποιημένο απ' όσο φαντάζεσαι. Όμως ευεργετική θα είναι για την εικόνα σου η σεξουαλική σου ζωή, η οποία μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα απ' όσο φαίνεται θα είναι έντονη!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλή εβδομάδα Υδροχόε μου, για να μη σου πω καλό μήνα, αφού η Αφροδίτη μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα βρίσκεται απέναντι σου δίνοντας σου την ευκαιρία να αποκαταστήσεις σχέσεις που μπορεί να σε προβλημάτιζαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τη δημιουργία νέων σχέσεων και συνεργασιών που θα αποδειχτούν ιδιαίτερα αρμονικές και...απολαυστικές! Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να προχωρήσεις απαλλαγμένος από το φόβο να κριθείς αυστηρά από τους άλλους, οι οποίοι γίνονται πιο επιεικείς μαζί σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Ψαράκι μου, η καθημερινότητα σου, είτε μιλάμε για την εργασιακή, είτε για τη γενικότερη γίνεται πιο ευχάριστη με το πέρασμα της Αφροδίτης στο Λέοντα. Καλό όμως θα είναι να μην το παρακάνεις με το φαγητό, αφού το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι είσαι επιρρεπής σε απολαύσεις που...αφήνουν κιλά. Μάλιστα, μπορείς να βάλεις στη ζωή σου δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της, αλλά και την υγεία σου. Επίσης, η νέα θέση της Αφροδίτης είναι ευνοϊκή αν θελήσεις να ανανεώσεις τη ντουλάπα σου ή να αποκτήσεις ένα κατοικίδιο.

Πηγή: Astrologos.gr