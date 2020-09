Πολιτική

Βουλή: “Σύγκρουση” πολιτικών αρχηγών για τις συνέπειες της πανδημίας

Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, για τις συνέπειες της COVID-19.

Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τις συνέπειες της πανδημίας του νέου κορονοϊού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Βουλή.

Η συζήτηση, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, θα διεξαχθεί έπειτα από πρωτοβουλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά.

Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτηση θα αρχίσει στις 17:00, με αγόρευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των προέδρων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ενός ή δύο Υπουργών.

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί, χωρίς να διεξαχθεί ψηφοφορία, σε μία συνεδρίαση.