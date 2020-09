Κόσμος

Πτήση-θρίλερ: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους. Ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες στρατιωτικής πτήσης πάνω από τη Χαβάη, καθώς λίγο μετά την απογείωση ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αεροπλάνο, που είχε ναυλωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, είχε μόλις απογειωθεί από την αεροπορική βάση Χικάμ, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα.

Ο πιλότος υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση και όλοι κατάφεραν να βγουν σώοι από το αεροπλάνο.

Επιβάτες της πτήσης, αλλά και κάτοικοι κατέγραψαν με τα κινητά τους εικόνες από τη φωτιά στο αεροπλάνο.