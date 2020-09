Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: κάποιοι παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια με τη δημόσια υγεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα έρθουν οι πρώτες παρτίδες εμβολίων για τον κορονοϊό. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας στους γονείς που αντιδρούν για τις μάσκες στα σχολεία.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τις αντιδράσεις γονέων που αντιδρούν στην υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές στα σχολεία, τόνισε πως όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες συμφωνούν πως η μάσκα είναι το σημαντικότερο μέτρο προστασίας απέναντι στην πανδημία.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι σέβεται τις αντιδράσεις μερίδας γονέων που διαμαρτύρονται, αλλά αν κάποιος από αυτούς κάνει μια βόλτα στα παιδιατρικά νοσοκομεία και δει εκατοντάδες παιδιά που φοράνε μάσκα αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τότε ενδεχομένως θα αλλάξει άποψη.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η αρχική μας αντίδραση απέναντι στην πανδημία ήταν επιτυχημένη και σε αυτό βοήθησε το οριζόντιο lockdown, αλλά αν και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να επαναληφθεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι εξαιρετικά απίθανο.

Ο κ. Κικίλιας άφησε αιχμές και για κάποιες δηλώσεις στελεχών της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι κάποιοι παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια με τη δημόσια υγεία, παραπέμποντας σε δηλώσεις στελεχών της αριστεράς και εντός του κοινοβουλίου.

Σε ότι αφορά το εμβόλιο της γρίπης, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι για φέτος εξασφαλίσαμε 4 εκ. παρτίδες, οι οποίες θα καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες του πληθυσμού. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το δε εμβόλιο για τον κορονοϊό, αναμένεται να έρθει στη χώρα μας τον Δεκέμβριο. Σε πρώτη φάση θα παραλάβουμε 700.000 παρτίδες και οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομάδες. Ο εμβολιασμός θα είναι σε 2 φάσεις και η διάθεση του εμβολίου θα είναι δωρεάν.