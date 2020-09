Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Ινδία στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε κρούσματα

Το νέο hotspot της πανδημίας είναι πλέον η Ινδία, στην οποία ο ημερήσιος αριθμός θυμάτων, είναι τις τελευταίες μέρες τετραψήφιος.

Τα περιστατικά μόλυνσης από τον κορονοϊό στην Ινδία ξεπέρασαν σήμερα τα 4,2 εκατομμύρια, με την Ινδία να ξεπερνά την Βραζιλία για να γίνει η δεύτερη χώρα, με το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Με καταγεγραμμένα 4.204.613 περιστατικά μόλυνσης, η Ινδία ξεπέρασε τη Βραζιλία κατά 70.000 περιστατικά μόλυνσης από την COVID-19, που αναμένεται να παρουσιάσει την πιο πρόσφατη καταγραφή κρουσμάτων, αργότερα σήμερα.

Η Ινδία ανέφερε σήμερα 90.802 κρούσματα, έχει τον ταχύτερα αυξανόμενο αριθμό περιστατικών.

Οι ΗΠΑ με περισσότερα από έξι εκατομμύρια περιστατικά μόλυνσης, παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, παγκοσμίως.

Οι θάνατοι στην Ινδία παραμένουν σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, αλλά κατά το τελευταίο πενθήμερο αναφέρονται περισσότεροι από 1.000 ημερήσιοι θάνατοι.

Για τη σημερινή ημέρα, το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε 1.016 θανάτους από την COVID-19, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να φτάνει στους 71.642 θανάτους.