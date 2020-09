Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: έρχονται τα εκκαθαριστικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Πότε θα αναρτηθούν τα φετινά εκκαθαριστικά και πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναρτηθούν τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη του μήνα και την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση, το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι ίδιο με πέρυσι. Αν κάποιος, στο πλαίσιο των διορθώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών που αφορούν τον υπολογισμό των δημοτικών τελών, τροποποίησε το Ε9 αυξάνοντας τα τετραγωνικά, τότε είναι πιθανό να δει ότι πρέπει να πληρώσει υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες που είδαν το εισόδημά τους να περικόπτεται λόγω της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων, θα μπορούν να συμψηφίσουν την έκπτωση φόρου με το ποσό του ΕΝΦΙΑ που τους αναλογεί. Ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υποχρεούνται να αποδεχθούν περικοπές 40% στα ενοίκια που εισπράττουν, δικαιούνται έκπτωση 20% από φορολογικές οφειλές, με βάση το τμήμα του μισθώματος που εισπράττουν τελικά, μετά τη μείωση κατά 40%, δηλαδή επί του 60% του ενοικίου, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Στο σύστημα TAXISnet έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή στην οποία ο ιδιοκτήτης υποβάλλει ηλεκτρονικά έκτακτη δήλωση για κάθε μήνα που εισπράττει μειωμένα ενοίκια, από την οποία προκύπτει η απώλεια εισοδημάτων από μισθώματα. Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα, από την προηγούμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έως και τις 23 Σεπτεμβρίου, να κάνουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για το «κούρεμα» που υπέστησαν το διάστημα από Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν:

Αρχικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν το έχουν ήδη κάνει

Τροποποιητικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Η αποδοχή από τους ενοικιαστές των αρχικών δηλώσεων για Μάρτιο έως και Ιούνιο, αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων για το διάστημα Μάρτιος - Αύγουστος 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μεταβολής μισθώματος, υποβάλλεται χειρόγραφα στην εφορία που υπάγεται ο ιδιοκτήτης, με συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης.

Μετά και την παράταση που δόθηκε στην υποχρεωτική μείωση του ενοικίου και τον Σεπτέμβριο σε εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό αναμένεται να υπάρξει και νέος γύρος δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες για τον συγκεκριμένο μήνα.

Παράλληλα, σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη - ενοικιαστή για μείωση του ενοικίου. Στην περίπτωση που η συμφωνία προβλέπει μείωση πάνω από 30%, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να «κερδίσει» έκπτωση φόρου.