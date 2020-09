Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Απολύτως τεκμηριωμένη η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υπουργός Παιδείας μίλησε για τα αυξημένα μέτρα προστασίας στη φετινή σχολική χρονιά, ενώ απάντησε σε καταγγελίες εκπαιδευτικών.

Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως εξήγησε, η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχουν εξεταστεί όλα τα μέτρα προστασίας καθώς και οι εναλλακτικές.

Αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία, η Υπουργός Παιδείας τόνισε πως έχει τεκμηριωθεί πλήρως από τους ειδικούς, γιατί η χρήση μάσκας είναι ασφαλής και ό,τι πιο πολύτιμο για να θωρακίσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας.

Τα διαλείμματα, σημείωσε, θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες.

Ο Γιώργος Παπαδάκης επεσήμανε στην Υπουργό πως η απουσία που θα χρεώνεται μαθητής που δεν θα προσέρχεται με μάσκα στο σχολείο, μοιάζει με τιμωρητικό μέτρο. Από την πλευρά της, η κ. Κεραμέως εξήγησε πως «θα αφιερωθεί χρόνος για να μάθουν τα παιδιά πως η μάσκα είναι απαραίτητη».

Η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως όλα τα αναλώσιμα (μάσκες, αντισηπτικά, κτλ) θα είναι εγκαίρως στα σχολεία.

Ερωτηθείσα για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που εκπαιδευτικός βρεθεί θετικός στον ιό, ανέφερε πως θα γίνεται ιχνηλάτηση και θα υπάρχουν οδηγίες από τον ΕΟΔΥ.

Η Νίκη Κεραμέως άκουσε, επίσης, τις καταγγελίες του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Καλλιθέας, που υποστηρίζει ότι το Υπουργείο είναι απροετοίμαστο για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορονοϊού σε εκπαιδευτικούς. Όπως είπαν μέλη του Συλλόγου, μετά από κρούσμα κορονοϊού σε συνάδελφό τους, δεν έχει πάει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να τους κάνει τεστ.