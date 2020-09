Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δικογραφία για τη συγκέντρωση κατά της μάσκας στο Ηράκλειο

Η Αστυνομία αναζητά δυο γυναίκες που φέρονται να διοργάνωσαν τη συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες.

Η μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο - όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας - ενάντια στη χρήση μάσκας από τους μαθητές στα σχολεία, προκάλεσε την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών, σε σχέση με την τήρηση των μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η Ελληνική Αστυνομία σχηματίσε δικογραφία σε βάρος των διοργανωτών του συλλαλητηρίου για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας υπήρχε αστυνομική παρουσία, ωστόσο δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ούτε σύσταση προς τους διοργανωτές και τους συγκεντρωμένους.

Όπως είναι γνωστό, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, οργανώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές έχουν φτάσει στα ίχνη δυο γυναικών που φέρονται να είναι οι διοργανώτριες της συγκέντρωσης στο κέντρο του Ηρακλείου το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή έχουν ταυτοποιηθεί δύο γυναίκες 33 και 30 ετών οι οποίες και αναζητούνται, μετά και τον σχηματισμό της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, περίπου 500 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση μάσκας στα σχολεία.