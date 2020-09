Life

Ριάνα: Πότε θα κυκλοφορήσει τελικά το ντοκιμαντέρ της;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο σκηνοθέτης Peter Berg

Τελικώς, οριστικοποιήθηκε: το εδώ και πολύ καιρό αναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη Rihanna ντεμπουτάρει στην Amazon το επόμενο καλοκαίρι. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Collider, ο σκηνοθέτης Peter Berg -γνωστός από το «22 Miles»- δήλωσε: «Η Amazon θα το δώσει στην κυκλοφορία το επόμενο καλοκαίρι, ευελπιστούμε κάποια στιγμή κοντά στην 4η Ιουλίου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μαζί της ήταν ένα επικό ταξίδι, πραγματικά».

Ο Berg επιβεβαίωσε ότι οι ρυθμοί παραγωγής επιβραδύνθηκαν λόγω των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Rihanna, συμπεριλαμβανομένων του brand ενδυμάτων Fenty, της σειράς εσωρούχων Savage x Fenty, του brand καλλυντικών Fenty Beauty και του λανσαρίσματος των προϊόντων Fenty Skin. Και, επιπροσθέτως, του γεγονότος ότι η Rihanna εργαζόταν επιμελώς σε νέα μουσική.

«Είναι μια ιδιαίτερη γυναίκα, η οποία κάθε μέρα μοιάζει να μεγαλώνει και να διακλαδώνεται σε καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και καινούργια εγχειρήματα, με ρυθμούς που είναι σχεδόν δύσκολο να παρακολουθήσεις» αποκάλυψε ο Berg. «Οπότε, κάθε φορά που σκεφτόμαστε ότι ολοκληρώνουμε την ταινία και την δίνουμε στην κυκλοφορία, κάνει κάτι όπως τα εγκαίνια του brand μόδας Fenty ή, τη σειρά εσωρούχων ή τη σειρά προϊόντων φροντίδας του δέρματος. Τα δίνει όλα, τώρα κάνει καινούργια μουσική και έχει τέτοια επιτυχία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και είναι μια τέτοια επιχειρηματίας που το αφήνουμε να ωριμάσει, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ολοκληρώσουμε την άνοιξη και να την δώσουμε στην κυκλοφορία το καλοκαίρι».