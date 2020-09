Παράξενα

Κορονοϊός: “Σχόλασε” ο γάμος γιατί δεν τηρούνταν τα μέτρα προστασίας

Αστυνομικοί διέκοψαν γαμήλια τελετή στο Περού και οδήγησαν στο τμήμα το ζευγάρι, τον ιερέα και καλεσμένους.

(φωτογραφία αρχείου)

Μελλόνυμφοι, καλεσμένοι και ο ιερέας του μυστηρίου συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια τέλεσης γάμου στο Περού για λόγους παραβίασης των μέτρων περιορισμού κατά του κορονοϊού.

Η γαμήλια τελετή έγινε σε μια Πεντηκοστιανή εκκλησία στην πόλη Χουανκάγιο, στο κεντρικό Περού, όπου, όπως και η υπόλοιπη χώρα, υπόκειται σε αυστηρά μέτρα περιορισμών κατά της επιδημίας COVID-19.

«Γιόρταζαν έναν γάμο, που απαγορεύεται εντελώς, όπως κάθε συνάθροιση ανθρώπων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διοικητής της αστυνομίας Χοσέ Γκαρθία. «Προσπαθούμε να αποτρέψουμε την εξάπλωση αυτού του ιού, αλλά οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν», είπε απηυδισμένος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Republica, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στην εκκλησία ακριβώς τη στιγμή της ιεροτελεστίας που ο πάστορας ρωτούσε το ζευγάρι αν δέχεται ο ένας τον άλλον.

Η τελετή διακόπηκε και το ζευγάρι, ο ιερέας και οι 12 καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Αφέθηκαν όλοι τους ελεύθεροι, μετά από αρκετές ώρες κράτησης, χωρίς να πληρώσουν το πρόστιμο των 110 δολαρίων που προβλεπόταν για τον καθένα.

Με 29.687 θανάτους και περισσότερα από 683.000 κρούσματα που έχουν καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας, το Περού είναι η τρίτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει πληγεί σφοδρότερα από τον κορονοϊό, πίσω από τη Βραζιλία και το Μεξικό.