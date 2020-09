Κοινωνία

“Γυαλιά καρφιά” σούπερ μάρκετ από έκρηξη σε ΑΤΜ (βίντεο)

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έβγαλε τους κατοίκους από τα σπίτια τους.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Πατρών στην Κόρινθο.

Άγνωστοι ανατίναξαν το ΑΤΜ με εκρηκτικό μηχανισμό και κατάφεραν να πάρουν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και να διαφύγουν με δυο μοτοσυκλέτες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κρότος της έκρηξης έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κορίνθου, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr