Συνελήφθη ένας άνδρας για τις επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός των επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

Συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για ανθρωποκτονία έπειτα από τις επιθέσεις με μαχαίρι, που διαπράχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο Μπέρμιγχαμ και προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική Αστυνομία.

Ο 27χρονος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή Σέλι Όουκ του Μπέρμιγχαμ στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, διευκρίνισε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι επιθέσεις με μαχαίρι - σε τέσσερις τοποθεσίες, μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών - συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν πιστεύεται ότι έχουν σχέση με τη δράση συμμοριών ή με τρομοκρατία.

Νεκρός από τις επιθέσεις είναι ένας 23χρονος, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 19 και 32 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 23 και 33 ετών, τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά από τις επιθέσεις αυτές.

Οι επιθέσεις έγιναν από τις 00:30 ως τις 02:20 τοπική ώρα (02:30 και 04:20 ώρα Ελλάδος) σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η Αστυνομία δημοσιοποίησε χθες το βράδυ διάφορες εικόνες του υπόπτου από τις κάμερες παρακολούθησης και έλαβε πολλά μηνύματα από πολίτες, που οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του 27χρονου.