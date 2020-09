Παράξενα

Προσγειώθηκε με το παραπέντε πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτου! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι λουόμενοι είδαν το παραπέντε να πραγματοποιεί μια… τρελή πορεία προς το μέρος τους. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο.

Πηγή: parganews.com