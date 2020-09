Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει η “μαύρη” λίστα των θυμάτων στη χώρα μας

Ένας 74χρονος είναι το τελευταίο θύμα της πανδημίας που συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στη χώρα μας.

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα μας στα 286.

Πρόκειται για έναν 74χρονο ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».