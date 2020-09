Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: και δεύτερο εμβόλιο ετοιμάζει η Ρωσία

Πότε θα ολοκληρωθούν οι δοκιμές. Περισσότερα από 5.000 κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι δοκιμές σε αρχικό στάδιο ενός δεύτερου ρωσικού πιθανού εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού που δημιουργεί το Vector Institute θα ολοκληρωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας ασφάλειας της υγείας των καταναλωτών.

Παράλληλα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι το 24ωρο που πέρασε καταγράφηκαν 5.185 νέα κρούσματα κορονοϊού, με τα οποία ανέρχεται σε 1.030.690 ο συνολικός απολογισμός τους στη Ρωσία, την τέταρτη χώρα σε αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο 51 ανθρώπων το 24ωρο που πέρασε, με τους οποίους ανέρχεται σε 17.871 ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την COVID-19 στη χώρα.