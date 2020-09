Κοινωνία

Δύο συλλήψεις για τις ληστείες σε σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων ερευνών. Πώς δρούσαν οι κακοποιοί που είχαν “ρημάξει” τα σούπερ μάρκετ της δυτικής Αττικής.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο Έλληνες, ηλικίας 52 και 32 ετών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συμμετάσχει σε ληστεία σε σούπερ μάρκετ στην Πετρούπολη.

Η σύλληψη των δραστών ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για την ταυτοποίηση του δράστη ενόπλων ληστειών, καθώς και του συνεργού του, που είχαν διαπραχθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους, σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Αττικής.

Από την αξιοποίηση όλων των προανακριτικών δεδομένων προέκυψε ότι ο εμπλεκόμενος σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις ληστειών είναι το ίδιο άτομο, το οποίο:

διέπραττε τις ληστείες συνήθως ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο

προσέγγιζε τον “στόχο” και διέφευγε με μοτοσυκλέτα

χρησιμοποιούσε κράνος μοτοσικλετιστή για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του

απειλούσε τους υπαλλήλους με πιστόλι και σε κάποιες περιπτώσεις και μαχαίρι

Επιπρόσθετα αποκαλύφθηκε η δράση του συνεργού του, ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον 52χρονο στο σημείο που στάθμευαν την “επιχειρησιακή” μοτοσικλέτα και απέκρυπτε στο σπίτι του το όπλο και τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με -9- φυσίγγια

μαχαίρι

κράνος μοτοσικλετιστή και είδη ρουχισμού, που χρησιμοποιούντο κατά τη διάπραξη των ληστειών

κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ, προερχόμενο από τη ληστεία

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 15 ληστείες σε σούπερ μάρκετ και μία ληστεία σε ταχυδρομικό κατάστημα, που διαπράχθηκαν στις περιοχές του Ιλίου, του Περιστερίου και της Πετρούπολης.

Σημειώνεται ότι ο 52χρονος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, ενώ ο 32χρονος έχει κατηγορηθεί για κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.