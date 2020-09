Πολιτική

“Κλείδωσε” η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν για τις τουρκικές προκλήσεις

“Τετ-α-τετ” στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου. Έρχεται στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Στην Κορσική θα συναντηθούν, την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου, για να συζητήσουν την κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος θα έρθει στην Αθήνα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης και Μισέλ συζήτησαν την τεταμένη κατάσταση στην περιοχή λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας και την ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτές. «Ο κ. Μισέλ επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της Ε.Ε. στην Ελλάδα και την Κύπρο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε μεταξύ άλλων πως «παρατράβηξαν οι τουρκικές προκλήσεις» και δεν γίνεται έτσι διάλογος.

Ερντογάν προς Ευρωπαίους: Μείνετε ουδέτεροι στην ανατολική Μεσόγειο

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις του Ερντογάν, ο οποίος όχι μόνο γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς αντιδράσεις, αλλά φτάνει στο σημείο “να κουνήσει και το δάκτυλο” στους ηγέτες της Ε.Ε., αξιώνοντας να μείνουν ουδέτεροι στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος του ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση και κάλεσε την Τουρκία να απέχει από δραστηριότητες που αυξάνουν τις εντάσεις, ο Ερντογάν αντέτεινε πως τα προκλητικά σχόλια Ευρωπαίων πολιτικών δεν θα βοηθήσουν να βρεθεί λύση.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αξίωσε, μάλιστα, οι ηγέτες της Ε.Ε. να υιοθετήσουν μία ουδέτερη στάση στην ανατολική Μεσόγειο. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η στάση που θα κρατήσει η ΕΕ στην ανατολική Μεσόγειο θα αποτελέσει ένα τεστ ειλικρίνειας όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και την περιφερειακή ειρήνη», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας.