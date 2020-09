Πολιτική

Πέτσας: απαιτείται εθνική συστράτευση κι όχι διχαστική αντιπαράθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την τουρκική προκλητικότητα, τον κορονοϊό, την Οικονομία, αλλά και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε ότι «η χώρα μας -όπως αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες- αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο μεγάλες εξωγενείς προκλήσεις: Τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα και την πανδημία του κορονοϊού. Είναι λοιπόν εθνική υποχρέωση να υπάρχει: Συστράτευση, και όχι διχαστική αντιπαράθεση. Γενναιότητα, και όχι μικροψυχία. Υπευθυνότητα, και όχι λαϊκισμός. Αλήθεια, και όχι ψέμα».

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας ανέφερε τα εξής:

Τουρκική προκλητικότητα

Διαπιστώνεται ήδη ότι οι παράνομες και προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας παρατράβηξαν. Ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο με την υπογραφή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολυβικού μνημονίου. Συνεχίστηκαν με την υποκίνηση μαζικής εισβολής κατατρεγμένων ανθρώπων στον Έβρο. Προσέλαβαν χαρακτήρα πρόκλησης σε ολόκληρο τον Πολιτισμένο Κόσμο με τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς και -αργότερα- της Μονής της Χώρας, σε τζαμιά. Κορυφώθηκαν με την έξοδο του Ορούτς Ρέις και μονάδων του τουρκικού Στόλου σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και παρατάθηκαν με την ανανέωση των παράνομων ναυτικών αγγελιών.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η τουρκική ηγεσία εξαπολύει, σχεδόν καθημερινά απειλές πολέμου και επιδίδεται σε προκλητικές αναφορές σε βάρος της Ελλάδας. Απαντάμε με πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θέλουμε -και το αποδείξαμε υπογράφοντας τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο- την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας με όλες τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Διάλογος, όμως, κάτω από απειλές και προκλήσεις δεν γίνεται.

Το μήνυμά μας -και το επανέλαβε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- είναι ξεκάθαρο: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Σταματούν οι απειλές, αρχίζουν διερευνητικές επαφές. Πάντοτε, βέβαια, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έτσι ώστε, είτε να βρούμε λύση στη μόνη εκκρεμότητα που είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, είτε να συντάξουμε συνυποσχετικό για την από κοινού παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Επισημαίνουμε ταυτόχρονα στη διεθνή κοινότητα, ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Αφορά ολόκληρη την Ε.Ε., αφορά το ΝΑΤΟ, αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ήδη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απευθύνει επιστολή -την παρέδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών- στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην οποία παρουσιάζει και τεκμηριώνει την έκνομη δραστηριότητα της Άγκυρας. Η Ελλάδα κινείται με ψυχραιμία, εγρήγορση και εθνική αυτοπεποίθηση, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία. Δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται.

Ταυτόχρονα είμαστε σε επαφή με φίλες χώρες προκειμένου να ενισχύσουμε τον εξοπλισμό των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός θα εξειδικεύσει το τρίπτυχο στο οποίο κινούμαστε: Εξοπλιστικά προγράμματα, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ανάταξη της αμυντικής βιομηχανίας, που μπορεί, άλλωστε να συμβάλει στην τεχνολογική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.

Κορονοϊός

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαπιστώνεται μια σταθεροποίηση, ως προς τον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Φαίνεται, έτσι, αφενός ότι οι πολίτες τηρούν τα μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί και αφετέρου ότι τα μέτρα αυτά αποδίδουν, καθώς δεν παρατηρήθηκε η εκτόξευση των κρουσμάτων που ανέμεναν πολλοί για αυτή την περίοδο.

Ωστόσο το επόμενο διάστημα παραμένει κρίσιμο. Για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι το άνοιγμα των σχολείων μας. Αν τηρήσουμε τα μέτρα που συστήνουν οι ειδικοί και έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση, όλα θα πάνε καλά. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από θεωρίες συνωμοσίας, θα το πληρώσουμε. Πρώτα τα παιδιά μας, μετά η οικογένειά μας και μετά η κοινωνία μας.

Ο δεύτερος λόγος είναι ο εφησυχασμός. Με δεδομένο ότι τα κρούσματα σταθεροποιήθηκαν και με την πεποίθηση ότι το άνοιγμα των σχολείων θα εξελιχθεί ομαλά, ο κίνδυνος του εφησυχασμού ελλοχεύει. Δεν πρέπει να του δώσουμε χώρο. Η σταθεροποίηση ή και μείωση των κρουσμάτων δεν πρέπει να μας κάνει να χαλαρώσουμε ξανά. Γιατί αυτή τη φορά δεν θα είναι Καλοκαίρι. Θα συμπέσει μια τέτοια απευκταία χαλάρωση με τις εποχικές ιώσεις, ιδίως μάλιστα με αυτή της γρίπης. Και τότε θα πιεστεί το Σύστημα Υγείας και θα αυξηθεί ο κίνδυνος για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ιδίως μάλιστα τα πιο ευάλωτα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και, όλοι μαζί, δεν θα το κάνουμε.

Οικονομία

Δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Καμία χώρα του κόσμου δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη βιαιότητα του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού. Το αναγκαίο lockdown, επί πολλές εβδομάδες, στοίχισε, όπως σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ιδίως, μάλιστα, στον τουρισμό και την εστίαση. Το 2019, ο τουρισμός έφερε περισσότερα από 18 δισ. ευρώ στη χώρα. Εξαιτίας της πανδημίας, στη φετινή χρονιά ξεκίνησε όμως από το μηδέν.

Όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός ήδη από τα τέλη Ιουνίου, στην ομιλία του στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, «Το πρώτο θύμα του ιού σε όλο τον κόσμο είναι ο τουρισμός και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση εδώ και 70 χρόνια». Μιλώντας στη Βουλή (στις 3 Ιουλίου), ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι η ελληνική οικονομία -όπως και οι οικονομίες των χωρών της Ε.Ε.- θα υποστεί φέτος εξαιτίας του κορονοϊού μεγάλη ύφεση.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο βρίσκεται στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης (15%) και είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρείται σε μεγάλες χώρες, όπως η Ισπανία (-22,1%), η Γαλλία (-19%), η Ιταλία (17,3%) και η Πορτογαλία (-16,3%). Πάει, λοιπόν, πολύ να ισχυρίζονται κάποιοι ότι η ύφεση οφείλεται στην ασκούμενη πολιτική, όταν πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη και όταν η μεγαλύτερη βουτιά έγινε στην Ισπανία, όπου συγκυβερνούν σύντροφοί τους με τους οποίους αγκαλιάζονταν μέχρι πρότινος.

Με τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου, το μέγεθος της ύφεσης βρίσκεται στο πλαίσιο των προβλέψεων που υπέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου. Φαίνεται ταυτόχρονα ότι δεν επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις που γίνονταν στην αρχή της κρίσης από μεγάλους οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δ.Ν.Τ., ΟΟΣΑ), σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα θα κατέγραφε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ε.Ε. το 2020.

Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, αλλά μιλήσαμε έγκαιρα για τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Και βέβαια δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα και ούτε θα σταματήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση δρομολόγησε ένα συνεκτικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας, ύψους 24 δισ. ευρώ, από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Και όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, έχουμε φυλάξει εφεδρείες για να στηρίξουμε την κοινωνία το δύσκολο Φθινόπωρο και τον Χειμώνα. Ξέρουμε - όπως τόνισε- ότι έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας. Και είμαστε έτοιμοι, για να στηρίξουμε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.

Ήδη, με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, ανάμεσα στα άλλα:

- Επεκτείνεται η υποχρεωτική μείωση ενοικίων σε συγκεκριμένους κλάδους για ένα μήνα.

- Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τον Οκτώβριο, καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι τέλος του έτους.

- Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους εποχικά εργαζόμενους.

- Προβλέπεται τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής, πάνω από 1 δισ. ευρώ, που θα καλύπτει ακόμα και επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή.

Για την υλοποίηση των μέτρων που έχει πάρει η Κυβέρνηση, προβλέπεται αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού κατά 6 δισ. ευρώ. Το σχέδιο αυτό θα συνεχιστεί με μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Με τη σιγουριά ότι θα αντιμετωπίσουμε το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας και ότι το 2021 θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την οικονομική κρίση που αυτή προκάλεσε. Ώστε, τα θεμέλια που θα έχουμε βάλει να στηρίξουν μια πολύ ουσιαστική και ρωμαλέα ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Πρωθυπουργού

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα στις 17:00 στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων. Θέμα της συζήτησης είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση της πανδημίας στη δημόσια υγεία, στην οικονομία και στους εργαζόμενους, καθώς και η έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, την MED 7, που θα διεξαχθεί στην Κορσική, με τη συμμετοχή Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας και Πορτογαλίας. Πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Εμμανουέλ Μακρόν.

Τέλος, σας ενημερώνω ότι ο Πρωθυπουργός είχε πριν από λίγο, τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Μισέλ πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.