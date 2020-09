Οικονομία

Σταϊκούρας: 10 δις στην αγορά για την αντιμετώπιση της κρίσης

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η ύφεση στη χώρα μας δε θα ξεπεράσει το 8%, όσο ήταν και η αρχική εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Περίπου 10 δις ευρώ θα "πέσουν" στην αγορά τους επόμενους μήνες για μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «όσο περισσότερο διαρκέσει η υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η επίτευξη των στόχων της προηγούμενης περιόδου σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Αν και «όλα συγκλίνουν στο βασικό σενάριο ότι το rebound της ελληνικής οικονομίας θα είναι ισχυρό και αυτό αποδεικνύεται ήδη το α' εξάμηνο του 2020, με την αντίστροφη έννοια ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν έχει την ένταση άλλων χωρών» όπως είπε, μιλώντας στον "Real FM", και εξήγησε, «Είχε δυναμική η ελληνική οικονομία το προηγούμενο εξάμηνο, αυτή η δυναμική είχε αποκτήσει κάποια θεμέλια που κράτησαν την οικονομία και σε αυτό πρέπει να προσθέσετε το χρονικό διάστημα του lockdown και το ότι πήραμε έγκαιρα μέτρα και στο επίπεδο της οικονομίας».

Για την πορεία του τουρισμού, ο υπουργός ανέφερε, «Είναι στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου. Το α' εξάμηνο τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν 680 εκατ. ευρώ, τον Ιούλιο ήταν 800 εκατ. ευρώ και τον Αύγουστο εκτιμάται ότι είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά έσοδα από τον τουρισμό, σαφώς πολύ λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά, τους μήνες που δεν έχουν προσμετρηθεί στο πρώτο εξάμηνο, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ και οι άνθρωποι του τουρισμού λένε ότι ο Αύγουστος κινήθηκε καλύτερα από τις εκτιμήσεις».

Σύμφωνα, επίσης, με τον κ. Σταϊκούρα, τον Αύγουστο παρατηρούμε αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και παράλληλα κλάδους της οικονομίας που έχουν ανακάμψει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο κλάδος της εστίασης υποφέρει, αλλά τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην εστίαση και τα μπαρ τον Αύγουστο, είναι καλά».

Ερωτηθείς για το ύψος της ύφεσης, δήλωσε ότι «με τα σημερινά δεδομένα παραμένουμε στην εκτίμηση που είχαμε κάνει στις 30 Απριλίου, ότι η ύφεση θα είναι μέχρι 8%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ύφεση στην Ευρώπη θα είναι πιο βαθιά και στην Ελλάδα λιγότερο βαθιά».

Τέλος, επανέλαβε ότι ακολουθεί ένας τρίτος κύκλος της «επιστρεπτέας προκαταβολής», που θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα και θα είναι ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι στοχευμένη και διευρυμένη για να καλύψει και τις επιχειρήσεις του τουρισμού χωρίς ταμειακή μηχανή. «Άλλωστε», προσέθεσε, «οι επιχειρήσεις του τουρισμού πήραν σημαντικά ποσά και από τη δεύτερη επιστρεπτέα. Συνολικά, 19.057 επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά πήραν ποσά από το δεύτερο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής».