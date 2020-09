Οικονομία

Ρεκόρ ζήτησης για τα ηλεκτρικά ποδήλατα (βίντεο)

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων, αφού οι αιτήσεις έπεσαν “βροχή” μέσα σε λίγες ημέρες.