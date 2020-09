Αθλητικά

Ολυμπιακός: ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέπε

Ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπενφίκα.

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Πέπε, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπενφίκα, αγωνίστηκε την τελευταία διετία στη Γκιμαράες, ενώ έχει περάσει (ως δανεικός) και από την Εστορίλ. Ο Πέδρο Φιλίπε Φιγκεϊρέδο Ροντρίγκες (αυτό είναι το πλήρες όνομά του) είναι διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.

Η επίσημη ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο μέσο, Πέδρο Φελίπε Φιγκεϊρέδο Ροντρίγκες ή αλλιώς Πέπε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων.

Ο 23χρονος (20/05/1997) εντάχθηκε από μικρός στην Μπενφίκα, φτάνοντας μέχρι τη Β’ ομάδα των «Αετών», έχοντας 13 συμμετοχές στο UEFA Youth League. Τη σεζόν 2017/18 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Εστορίλ και την επόμενη περίοδο εντάχθηκε στη Βιτόρια Γκιμαράες.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του 78 φορές (8 γκολ), καθώς έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ξεκινώντας από την U15 φτάνοντας και μέχρι την U21.