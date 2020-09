Οικονομία

Τσακαλώτος: η ΝΔ κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανακοίνωση ύφεσης 15,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε ανακοίνωση του τονίζει ότι «αν η κυβέρνηση δεν προβληματίζεται με την ύφεση στο 15.2% πραγματικά δεν ξέρω τι θα την προβληματίσει».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, «ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι το 15.2% ύφεση δεν είναι και τόσο κακό, γιατί και άλλες χώρες έχουν μεγάλη ύφεση. Αν δεν προβληματίζει τον Υπουργό Ανάπτυξης το 15.2% ύφεση, πραγματικά δεν ξέρω τι θα τον προβλημάτιζε. Ταυτόχρονα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υποστήριξε ότι "πάει πολύ να ισχυρίζονται κάποιοι ότι η ύφεση οφείλεται στην ασκούμενη πολιτική".

Ας είμαστε ξεκάθαροι. Κανείς δεν αρνείται ότι η πανδημία είναι ένας εξωγενής παράγοντας για την χώρα και εξαιρετικά δυσμενής για την οικονομία. Όμως το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να επιλέξει ποια όπλα θα χρησιμοποιήσει και πότε, ποιους θα στηρίξει, ποιες προτεραιότητες θα θέσει. Και το να τα συζητήσει αυτά, αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς, πέρα από υποχρέωση της είναι και ζήτημα δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα:

1ον: Η μείωση του ΑΕΠ κατά 15.2% είναι πρόβλημα σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι άλλες χώρες.

2ον: Αν παρόλα αυτά η ΝΔ επιμένει στις συγκρίσεις θα ήθελα να της θυμίσω ότι παρέλαβε την χώρα με ανάπτυξη διπλάσια από τον Μ.Ο. της Ευρωζώνης, είχε ρίξει τον ρυθμό ανάπτυξης κάτω από τον Μ.Ο. της Ευρωζώνης πριν τον κορονοϊό (4ο τρίμηνο του 2019) και τώρα η ύφεση στην Ελλάδα είναι η 5η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

3ον: Η χώρα μας θα έχει σημαντικά προβλήματα και τα επόμενα τρίμηνα. Όπως έχουμε πολλάκις τονίσει, το ζήτημα είναι να μην γίνει η ύφεση παρατεταμένη. Η πιθανότητα για την λεγόμενο V έχει πλέον εξαφανιστεί.

4ον: Η χώρα είχε την δυνατότητα χάρη στο μαξιλάρι να μειώσει σημαντικά το βάθος της ύφεσης. Το ότι δεν το έκανε είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της ΝΔ.

5ον: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που αν είχαν ληφθεί η ύφεση θα ήταν σημαντικά μικρότερη. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην το κάνει. Τώρα απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις.

6ον: Θα καταλάβουν ποτέ στην ΝΔ ότι η δουλειά τους δεν είναι να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, αλλά να λάβουν μέτρα για την ανάσχεση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης; Θα εμπλακούν ποτέ σοβαρά στην συζήτηση ή θα συνεχίσουν να μην λαμβάνουν μέτρα στηριζόμενοι στην ασυλία που απολαμβάνουν από τα περισσότερα ΜΜΕ;».