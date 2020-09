Life

Lady Gaga: στα Video Music Awards με αντιασφυξιογόνα μάσκα

Η “απόκοσμη" εμφάνιση της τραγουδίστριας και οι ...υπαίτιοι γι΄ αυτήν.

Ο σχεδιαστής δερμάτινων ειδών Cecilio Castrillo και η Iris van Herpen ευθύνονται για την «απόκοσμη» εμφάνιση της Lady Gaga στα φετινά Video Music Awards.

Με σχήμα εμπνευσμένο από μια αντιασφυξιογόνα μάσκα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ροζ μάσκα που σχεδίασε ο Castrillo ήταν στερεωμένη με αγκράφα στο κεφάλι της Lady Gaga, είχε πλαίσια γύρω από τα μάτια σε σχήμα γυαλιών, ενώ μια καλυμμένη με σύρμα οπή ήταν στο ύψος του στόματος. Το πηγούνι ήταν διακοσμημένο με καμπυλωτά καλώδια τα οποία προεξήχαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

«Όταν σχεδίασα αυτό το κομμάτι είχα ως έμπνευση τις αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό, κι έτσι συμπεριέλαβα καλώδια και άφησα ελεύθερη την περιοχή των ματιών με ένα μεγάλο άνοιγμα» εξήγησε ο Castrillo, μιλώντας στο Dezeen. «Αυτό οφείλεται στο ότι όταν το σχεδίαζα σκεφτόμουν να φορεθεί από γυναίκα, ώστε να μπορεί να δείχνει αρκετά τα μάτια της».

«Η δουλειά μου έχει πάντα ως πηγή έμπνευσης τις ταινίες τρόμου, μιας και αυτές ήταν η αγαπημένη μου διασκέδαση όταν ήμουν παιδί» εξομολογήθηκε.

Τη ροζ μάσκα συνόδευε ένα τεχνικολόρ φόρεμα από τη σχεδιάστρια μόδας Iris van Herpen: πολύχρωμο σατέν, κομμένο με λέιζερ, το οποίο ήταν στριφωμένο με το χέρι πάνω σε κορμάκι με κορσέ. «Η απόκοσμη τουαλέτα διακτινίζεται σε σπείρες με κρόσια που, σαν στάλες βροχής, στάζουν από το σώμα της Lady Gaga» είπε η Ολλανδή σχεδιάστρια.

Το σύνολο ήταν ένα από τα πέντε με τα οποία εμφανίστηκε η Lady Gaga στη φετινή εκδήλωση απονομής των βραβείων και ήταν αυτό με το οποίο προσήλθε για να παραλάβει το βραβείο Artist of the Year Award.