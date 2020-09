Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: 1 εκατομμύριο κρούσματα μέσα σε δύο εβδομάδες

Η χώρα των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων, έχει μερικές από τις πλέον πυκνοκατοικημένες πόλεις του πλανήτη.

Η Ινδία έγινε σήμερα η δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία του κορονοϊού παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε αυτόν της Βραζιλίας.

Στην Ινδία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 4,2 εκατομμύρια κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έναντι 4,1 εκατομμυρίων στη Βραζιλία και 6,25 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Η ινδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει 71.642 θανάτους από covid-19, ενώ στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί 126.203 και στις ΗΠΑ 188.540.

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν εξάλλου ότι οι αριθμοί στην Ινδία είναι υποτιμημένοι, αναφέροντας τον χαμηλό αριθμό διαγνωστικών τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί και το γεγονός ότι οι θάνατοι δεν καταγράφονται πάντα σωστά.

Η χώρα του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων, στην οποία υπάρχουν μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις παγκοσμίως, καταγράφει καθημερινά εδώ και σχεδόν έναν μήνα τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων νέων κρουσμάτων κορονοϊού παγκοσμίως.

Ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων ξεπέρασε το όριο των 4 εκατομμυρίων το Σάββατο, μόλις 13 ημέρες αφού τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον ιολόγο Σαχίντ Τζαμίλ του Wellcome Trust/DBT India Alliance, το πιο κρίσιμο είναι να παρακολουθεί κανείς το ποσοστό αύξησης των νέων κρουσμάτων. Και στην περίπτωση της Ινδίας αυτό αυξάνεται “με αρκετά ανησυχητικό” ρυθμό.

“Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων πέρασε από περίπου 65.000 σε 83.000, αύξηση περίπου 27% σε διάστημα δύο εβδομάδων”, επεσήμανε ο Τζαμίλ.

Κατά μέσο όρο στην Ινδία διενεργούνται περίπου 10 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ ημερησίως, με τις αρχές να σκοπεύουν να κάνουν ακόμη περισσότερα.

Το Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο συντονίζει την κυβερνητική απάντηση στην υγειονομική κρίση, αναθεώρησε την Παρασκευή τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί κάποιος για να υποβληθεί σε τεστ και πλέον δεν είναι απαραίτητο να έχει ιατρικό παραπεμπτικό.

“Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίσουμε περισσότερους ασυμπτωματικούς, οι οποίοι αποτελούν την πραγματική πηγή της εξάπλωσης (του κορονοϊού) στην Ινδία”, εκτίμησε ο Τζαμίλ.

“Πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερα τεστ στις περιοχές και τα χωριά στην επαρχία, καθώς περισσότερο από τα δύο τρίτα των κρουσμάτων καταγράφονται εκεί”, πρόσθεσε.

Παρά την άνοδο των κρουσμάτων της covid-19 η Ινδία δεν έχει διακόψει τη διαδικασία ανοίγματος της οικονομίας της. Το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο ιστορική συρρίκνωση σε ποσοστό 23,9%.

Εξάλλου από σήμερα έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια του μετρό στις περισσότερες ινδικές πόλεις, περιλαμβανομένου του Νέου Δελχί και του Μουμπάι, δύο από τα επίκεντρα της επιδημίας, έπειτα από έξι μήνες που οι συρμοί είχαν μείνει ακινητοποιημένοι.