Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα καμπάνια για το 112 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει εκστρατεία για την εξοικείωση των πολιτών με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξεκινά τη νέα της ενημερωτική καμπάνια για το 112, με κεντρικό μήνυμα «112 – Το νούμερό σου στην έκτακτη ανάγκη». Σκοπός της καμπάνιας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα όλοι μας τον έναν αριθμό που μπορούμε να καλούμε για κάθε επείγον περιστατικό ή φυσική καταστροφή.

Το 112 συνενώνει όλες τις υπηρεσίες απόκρισης σε περιστατικά εκτάκτου ανάγκης της χώρας μας και είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, πάντα και παντού, από όπου κι αν το καλέσουμε.

Με κάθε κλήση στο 112, κάθε πολίτης, κάθε επισκέπτης στη χώρα μας, λαμβάνει άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική βοήθεια, όπου κι αν βρίσκεται.

Η αναβάθμιση του 112 και η προσαρμογή του στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και η εν λόγω ενημερωτική καμπάνια, αποτελούν δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε το video: