Κορονοϊός: κατέληξε 51χρονη ασθενής

Τρίτος θάνατος τις τελευταίες ώρες σε ολοκληρη την χώρα.

Τρεις συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό τις τελευταίες ώρες.

Τελευταίο θύμα στον θλιβερό κατάλογο μία 51χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, οι νεκροί από κοροναϊό στη χώρα μας ανέρχονται σε 288.

Νωρίτερα κατέληξαν ένας 74χρονος και ένας 83χρονος από την Αθήνα.

Ο 74χρονος νοσηλευόταν από τις 27 Αυγούστου στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία» και είχε υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη ΙΙ και υποθυρεοειδισμό.

Ο 83χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου«Αττικόν» διασωληνωμένος. Δεν είναι γνωστό, μέχρι τώρα, αν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.