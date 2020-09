Κοινωνία

Οικογενειακός φίλος κατηγορείται για ασέλγεια σε 9χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γονείς κα;ι συγγενείς τος επιχείρησαν να λιντσάρουν τον 35χρονο, ενώ οδηγείτο στα δικαστήρια.

Από φίλο "τη βρήκε" οικογένεια στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, καθώς όπως καταγγέλθηκε ο οικογενειακός φίλος ασέλγησε σε 9χρονο κορίτσι.

Η υπόθεση αφορά έναν 35χρονο Αιγύπτιο ο οποίος συνελήφθη μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Συγκεκριμένα ο Αιγύπτιος, κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη σχέση με την οικογένεια και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, πήγε στο πάρκο όπου η 9χρονη κόρη της Κρητικιάς μητέρας και του Αιγύπτιου πατέρα έπαιζε, την πήρε με το δίκυκλό του και τη θώπευσε.

Την ώρα της προσαγωγής του 35χρονου σήμερα, λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι στο Δικαστήριο, παρόντες ήταν οι γονείς καθώς και συγγενείς της μητέρας, που ξέσπασαν, χτυπώντας τον κατηγορούμενο. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν και το επεισόδιο έληξε.

Πηγή: cretalive.gr