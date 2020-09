Κόσμος

Γιατί η Τουρκία “κοντράρει” την Γαλλία (βίντεο)

Ο Νικόλας Βαφειάδης αναλύει το σκληρό γεωπολιτικό μπρα ντε φερ Ενρτογάν – Μακρόν και τα συμφέροντα που διακυβεύονται.