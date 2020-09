Κοινωνία

Ήθελαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν 91 άτομα που επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς με πλαστά έγγραφα.

Ενενήντα ένα άτομα, 46 άνδρες και 45 γυναίκες, όλοι αλλοδαποί, συνελήφθησαν στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα από την 31.08.2020 έως και 06.09.2020, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Η σύλληψη τους έγινε στη διάρκεια ελέγχων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του Αερολιμένα Ηρακλείου, όπου οι ανωτέρω αλλοδαποί επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα αρχών Γαλλίας, Βουλγαρίας, Σουηδίας, Ισπανίας, Βελγίου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ιαπωνίας, Αυστρίας, Συρίας, Καμερούν, Νορβηγίας, Σλοβενίας και Τσεχίας προκειμένου να αναχωρήσουν από τη χώρα με προορισμό την Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Σκωτία, Πολωνία και Ελβετία.

Τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.