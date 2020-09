Κοινωνία

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: να εκπαιδεύσουν όλοι τους μαθητές στην χρήση μάσκας

Τι λέει η Υφ. Παιδείας για τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, την καθαριότητα στα σχολεία και η κάλυψη όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες/

Η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που από σήμερα άλλαξε ώρα μετάδοσης και ξεκινά πλέον στις 18:50.

Η κ. Ζαχαράκη είπε ότι φέτος υπήρξε φροντίδα ώστε να υπάρχουν πιο έγκαιρα από ποτέ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έγινε η πρόσληψη χιλιάδων καθηγητών ειδικής αγωγής, υπήρξε συνεργασία για τις μάσκες και τα αντισηπτικά, φυσικά και για τις καθαρίστριες στα σχολεία.

Σε ότι αφορά την ανεύρεση αιθουσών, η κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεθούν χώροι για να στεγαστούν τμήματα και να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, όπως γνωρίζει άριστα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Απαντώντας σε αιχμές των εκπαιδευτικών ότι δεν υπάρχει θεσμική προστασία τους έναντι των γονέων που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φορούν μάσκα στο σχολείο, η Υφυπουργός Παιδείας είπε ότι θα υπογραφούν και θα σταλούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις και εγκύκλιοι, που αφορούν την λειτουργία του σχολείου και την θωράκιση των εκπαιδευτικών για την περίοδο που ξεκινά.

Η κ. Ζαχαράκη κάλεσε όλους να εκμεταλλευθούν τις ημέρες μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, ώστε τα παιδιά να διδαχθούν με τον καλύτερο τρόπο την χρήση της μάσκας και να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

Η Υφ. Παιδείας αναφέρθηκε σε ειδικές οδηγίες που έχουν σταλεί για την διαδικασία της κατανάλωσης φαγητού από τα παιδιά μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ διευκρίνισε ότι εγκαίρως έχει υπάρξει κρατική μέριμνα για την επάρκεια καθαριστριών σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει πλαίσιο για την προστασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ωστόσο από την απάντηση της στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου τι θα ισχύει εάν υπάρχει παππούς ή γιαγιά που ζουν στο ίδιο σπίτι με το παιδί, προέκυψε ότι σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη.