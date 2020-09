Πολιτική

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: έκανες λάθη, δεν είσαι ο Μωυσής

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής.

Για γελοία ωραιοποίηση της πραγματικότητας όσον αφορά τον χειρισμό της πανδημίας κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας τον πρωθυπουργό, μιλώντας στην Βουλή και του καταλόγισε πράξεις, παραλείψεις και έλλειψη σχεδιασμού που αυξάνουν την ανασφάλεια στην κοινωνία.

Κλιμακώνοντας την προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό είπε: «Είσαστε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που έχει περάσει από το κοινοβούλιο» και εξήγησε: «Υποσχεθήκατε ισχυρή ανάπτυξη και οδηγήσατε στην μεγαλύτερη υπανάπτυξη με 15,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020...Η λίστα Πέτσα για τα ΜΜΕ δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα... Η εικόνα της κυβέρνησης έχει ήδη καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, από τη πραγματική ζωή των πολιτών και την καθημερινότητά τους. Παραδεχθείτε ότι κάνατε και λάθη ότι δεν είσαστε και ο Μωυσής...Όποιον τολμήσει να αμφισβητήσει την προπαγάνδα σας, τον βαφτίζετε εχθρό του έθνους ή συνομωσιολόγο και ψεκασμένο. Προσέξτε το αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα απολυταρχικών καθεστώτων. Και μην ενοχοποιείτε σαν ψεκασμένο όποιον σας ασκεί κριτική, αυτά είναι δείγματα απολυταρχικού κράτους».

Κάνοντας αναδρομή με την δική του οπτική ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Στην πρώτη φάση αφήσατε απροστάτευτη την οικονομία στο όνομα της δημόσιας υγείας και στην δεύτερη φάση κάνατε το αντίστροφο, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχετε θετικό ισοζύγιο πουθενά: Ούτε στην οικονομία, ούτε στην υγεία. Η έλλειψη σχεδίου, οι παλινωδίες σας και η διαρκής προσπάθεια να μεταφέρετε τις ευθύνες σας στους πολίτες είναι ο απολογισμός της πολιτικής σας, τους μήνες μετά την άρση του lockdown».

Όλα χύμα στον τουρισμό

Ακολούθως παρέθεσε στοιχεία ξεκινώντας από τον τουρισμό: «Ανοίξατε τον τουρισμό χωρίς σχέδιο και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ, γιατί έτσι απαίτησαν οι ξένοι tour operators. Δεν επενδύσατε στο brand που εσείς ο ίδιος διαφημίζατε, της ασφαλούς υγειονομικά χώρας, με τα μαζικά τεστ, τις 72 ώρες καραντίνα, τίποτα απ' όλα αυτά.¨ Όλα χύμα, όλα στο πόδι. Αντί να ζητήσετε υποχρεωτικά και από όλες τις πύλες εισόδου αρνητικό τεστ 72 ωρών για την είσοδο στη χώρα, είπατε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έτσι κάψατε το χαρτί του ασφαλούς προορισμού για την Ελλάδα. Απάντησε στο επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι τα περισσότερα κρούσματα δεν είναι εισαγόμενα. Στα τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες με τεστ στο 10-12% του συνόλου, ο αριθμός των κρουσμάτων μεταξύ τους είναι 8.000. «Πώς λέτε λοιπόν ότι δεν φταίει ο τουρισμός; Η απάντηση θα ήταν να κλείσουμε την χώρα; Όχι βέβαια αλλά η βασική λάθος επιλογή ήταν που δεν απαιτήσατε υποχρεωτικά τεστ 72 ωρών για να μπουν στην χώρα. Θα είχαμε σφάλματα αλλά όχι αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα».

Ανέβασε τους τόνους καταλογίζοντας ότι «η φιέστα στην Σαντορίνη για το άνοιγμα του τουρισμού με τους υπουργούς και τις συζύγους τους κόστισαν 80.000 ευρώ». Ωστόσο, πρόσθεσε το θέμα δεν είναι σήμερα η σπατάλη του δημοσίου χρήματος που πράγματι έγινε αλλά η προχειρότητα και το «Χύμα στο κύμα» που επικράτησε.

Ακολούθως «εξήγησε»: «Αυξήσατε την πληρότητα στο 100% στα αεροπλάνα, γιατί έτσι απαίτησαν οι αεροπορικές εταιρείες. Αυξήσατε την πληρότητα στο 85% στα πλοία, γιατί έτσι απαίτησαν οι εφοπλιστές. Θεσπίσατε - άκουσον άκουσον - διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας. Δεν αυξήσατε τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες και μας λέγανε υπουργοί σας "ε, τι να κάνουμε, θα υπάρξει συνωστισμός". Αποτύχατε να συντονίσετε τις ελεγκτικές αρχές σε τοπικό επίπεδο. Αποκρύψατε συστηματικά κρούσματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Πάρος που εσείς αναφέρατε. Σε περιπτώσεις περιοχών που ενώ ανακοινώνονταν 2-3 κρούσματα, ξαφνικά προσφεύγατε σε τοπικά lockdown χωρίς κανείς να ξέρει ποιά είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Πάρτε εδώ και τώρα μέτρα

«Την ώρα που η πανδημία είναι σε έξαρση και αυξάνονται καθημερινά οι ανάγκες διαγνωστικών τεστ στη χώρα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το μεγαλύτερο δημόσιο εργαστήριο που διενεργεί μοριακές εξετάσεις για τον ιό, δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Και μάλιστα με την εξωφρενική αιτιολόγηση ότι υπήρξε «αλόγιστη χρήση εξετάσεων». Και λίγες μέρες μετά, αδυναμία δηλώνει και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ανακοινώνοντας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο των εξετάσεων από τα Νοσοκομεία Αθήνας και Περιφέρειας...». Απάντησε στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα Υγείας και ότι σε μερικούς μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν σε 20 χρόνια λέγοντας: «Λίγο πιο χαμηλά την έπαρση...Καταφέρατε σε συνθήκες πανδημίας, ενώ βαυκαλιζόσασταν για το αντίθετο, να έχετε λιγότερο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία τον Ιούλιο του ‘20, από αυτό που αφήσαμε εμείς ένα χρόνο πριν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΣ, τον Ιούνη του 19 είχαμε 100.420 εργαζόμενους σε όλες τις μονάδες του Δημόσιου συστήματος Υγείας. Ενώ τον Ιούνιο του 20, είχαμε 95.352 εργαζόμενους. Δηλαδή 5.000 λιγότερους».

Πέρασε μετά και στο θέμα των σχολείων λέγοντας ότι ανοίγουν «χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία: «Δεν υιοθετείτε καν αυτά που προτείνει ο ΕΟΔΥ, εσείς που μας λέγατε ότι τηρείτε ευλαβικά ό,τι σας λένε οι επιστήμονες...Εν μέσω πανδημίας, όμως, εσείς αποφασίζετε να έχουμε περισσότερους αντί για λιγότερους μαθητές ανά τάξη...Αυξήσατε το καλοκαίρι με νόμο, το όριο από τους 22 στους 26 μαθητές για το Δημοτικό. Και για να καλύψετε αυτή την άθλια επιλογή, παίζετε και με τη νοημοσύνη των πολιτών. Μιλάτε για μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα μονοθέσια και τα διθέσια και τριθέσια σχολεία στις απομονωμένες περιοχές. Το 75% του συνόλου των μαθητών, σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά βρίσκεται σε τάξεις με πάνω από 18 μαθητές. Ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε; Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών στα μεγάλα αστικά κέντρα σε τάξεις με περισσότερους από 25 μαθητές. Μιλάτε για ενίσχυση 100 εκατομμύριων στην παιδεία για το ολοήμερο σχολείο, αλλά κάνετε δημιουργική λογιστική. Κόβετε από τα βάουτσερ (66.000 λιγότερα παιδιά φέτος), από τα νηπιαγωγεία και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης».

Συμπυκνώνοντας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενοχοποιεί την κριτική: «Πάψετε να ενοχοποιείτε πότε τους νέους, πότε τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, πότε τους εκπαιδευτικούς, πότε τους εργαζόμενους. Και φυσικά, σε μόνιμη βάση τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

Κλείνοντας ανέφερε: «Εμείς λέμε ότι έστω και τώρα υπάρχουν τρόποι να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της. Σας λέμε εδώ και τώρα πάρτε μέτρα: Προχωρήστε τώρα σε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Καλύψτε τις οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία και σταματήστε να παίζετε με τα νούμερα. Στελεχώστε τα σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό. Καλύψτε έστω τον περσινό αριθμό των αναπληρωτών. Πάρτε ουσιαστικά μέτρα για τα σχολεία: Μοιράστε τις σχολικές τάξεις στα δύο, ξεκινώντας από αυτές που έχουν 25-26 μαθητές. Και αν δεν περισσεύουν αίθουσες, τότε βάλτε τα μαθήματα πρωί - απόγευμα».

Τέλος επικαλέστηκε το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εκμεταλλεύεται την κρίση για να επιβάλλει τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές της εποχής των μνημονίων.