Απειλές Ερντογάν: κανείς δεν θα μας εγκλωβίσει στις ακτές μας

Με αναφορές στην στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας και "ευθείες βολές" για το Καστελλόριζο, το νέο παραλήρημα. Πρόκληση και απο τον Χουλουσί Ακάρ.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουν να μας εγκλωβίσουν στις ακτές μας με ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αυτό δεν μπορεί να συμβεί» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «φωτογραφίζοντας» το Καστελλόριζο, ενώ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Ελλάδας.

«Για την ανεξαρτησία της Τουρκίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη διπλωματία και τη στρατιωτική ισχύ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μιλώντας έπειτα από 4ωρη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για προσπάθεια κάποιων να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπληρώνοντας «Όταν έρθει η ώρα ελπίζω να μην πληρώσουν βαρύ τίμημα. Ας δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Νέα πρόκληση Ακάρ: Η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά της στην "Γαλάζια Πατρίδα"

Σε νέες προκλήσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος σε συνάντηση με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ διεμήνυσε ότι η Άγκυρα έχει την ικανότητα να προστατεύει «τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα στη Γαλάζια Πατρίδα, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, Στιούαρτ Πιτς, μόλις λίγες μέρες μετά τα όσα είπε ο Γενς Στόλτενμπεργκ περί έναρξης συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Στο τετ α τετ των δύο πλευρών «συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΝΑΤΟ και άλλα θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ».

Ο Χουλουσί Ακάρ, αναφέρει η ανακοίνωση, χαιρέτισε την πρόσκληση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ για διάλογο με την Ελλάδα αναφέροντας ότι «η Τουρκία είναι υπέρ της προσέγγισης και αναμένει όλες οι χώρες να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο», προσθέτοντας ότι «στο θέμα της επίλυσης των προβλημάτων τονίστηκε ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο διεθνές δίκαιο, τις διμερείς συμφωνίες, το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς επίσης και στην ανάγκη οι άλλες χώρες να συμπεριφέρονται με βάση την κοινή λογική και το πνεύμα της συμμαχίας, όπως και στο να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα της Τουρκίας να προστατεύει -όπως έκανε πάντα- τα δικαιώματα, ενδιαφέροντα και συμφέροντα στη Γαλάζια Πατρίδα, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως έκανε αδιάλειπτα μέχρι σήμερα» καταλήγει η ανακοίνωση,

