Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Προσλήψεις στο Δημόσιο χωρίς μοριοδότηση για τίτλους σπουδών

Σαρωτικές αλλαγές για τους επόμενους δημοσίους υπαλλήλους. Τι δηλώνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πως και πότε θα γίνονται οι εξετάσεις των υποψηφίων.

Καταργείται η μοριοδότηση πτυχίων και μεταπτυχιακών στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με βάση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα γίνονται μια φορά το χρόνο, με εξετάσεις στα πρότυπα των Πανελληνίων.

Όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που μεταδίδεται πλέον κάθε ημέρα στις 18:50, το τέλος της μοριοδότησης για τους τίτλους σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά) για την είσοδο στο Δημόσιο, σημαίνει ότι πλέον ο βαθμός του πτυχίου ή ο αριθμός των μεταπτυχιακών, δεν θα δίνουν προβάδισμα πρόσληψης στο Δημόσιο, βάσει μορίων.

Μέχρι τώρα τα τυπικά προσόντα, σε πολλές περιπτώσεις αρκούσαν για την κατοχύρωση μιας θέσης στο Δημόσιο. Πλέον, το επίπεδο των γνώσεων που δίνει ένας καλύτερος βαθμός στο πτυχίο ή στα μεταπτυχιακά θα αποδεικνύονται στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνονται μια φορά κάθε χρόνο, για όλο το Δημόσιο.

Κάθε φθινόπωρο θα γίνεται ένας πανελλήνιος διαγωνισμός, στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα υπάρχει τράπεζα θεμάτων για όλους και οι ερωτήσεις θα κληρώνονται.

Πρώτα θα εξετάζονται στο γνωστικό πεδίο (πχ ένας λογιστής, στα οικονομικά) και θα ακολουθεί τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας, κοινό για όλους.

Με αυτό τον τρόπο, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί πως θα υπάρχει «ο κατάλληλος άνθρωπος για κάθε θέση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αποκλειστική δήλωση του ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι πλέον οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο Δημόσιο, μέσω του νέου ΑΣΕΠ, θα αποδεικνύουν τις γνώσεις τους.