Σε καραντίνα τρεις δομές προσφύγων στην Αττική

Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου. Για ποιές δομές πρόκειται.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, τέθηκαν σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό οι δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Σχιστό, Μαλακάσα και Ελαιώνα.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, "τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ".

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι εντοπίστηκε ένα κρούσμα στην δομή του Σκαραμαγκά και ότι ελέγχονται ακόμη 14 άνθρωποι.

Το απογευμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στον ΕΟΔΥ, με την συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Προέδρου του ΕΟΔΥ, του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, του Διοικητή Πρώτης Υποδοχής και του Προϊσταμένου Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ, σχετικά με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων COVID-19 σε δομές Προσφύγων και Μεταναστών της χώρας.

Στην σύσκεψη συζητήθηκε η λήψη μέτρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου, καθώς και εφαρμογή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων για τις δομές αυτές, καθώς όπως αναφέρεται "προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η προστασία της υγείας όλων των πολιτών της χώρας, η θωράκιση των συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης κρουσμάτων COVID-19".

Εν τω μετυαξύ, μιλώντας στον Alpha ο Νότης Μηταράκης, ερωτηθείς για τα κρούσματα κορονοϊού στο ΚΥΤ Μόριας, απάντησε πως ο Σομαλός αναγνωρισμένος πρόσφυγας στη Μόρια “δεν ενεγράφη στο πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Επέλεξε να γυρίσει στην Μόρια. αυτό δείχνει και ένα πρόβλημα που έχουμε στις δομές. Οι δομές είναι ανοικτές και στόχος της κυβέρνησης είναι άμεσα ξεκινώντας από Σάμο, Κω Λέρο αλλά και από Μυτιλήνη και Χίο να γίνουν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές όπου δεν θα είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα πρόσβασης. Στην Μόρια σήμερα έχουμε 17 κρούσματα σε 1.600 τεστ που έγιναν ως αποτέλεσμα αυτού που επέστρεψε”.

Προσέθεσε ότι “είναι ανησυχητικό και γι΄ αυτό χρειάζονται κλειστά κέντρα με περισσότερο ωφέλιμο χώρο ανά αιτούντα άσυλο. Αυτοί που έχουν άσυλο πρέπει να είναι εκτός κέντρων και το εφαρμόζουμε ”.