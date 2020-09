Αθλητικά

US Open: Η Σάκκαρη “λύγισε” από την πίεση της Γουίλιαμς

Τελείωσε τo αμερικανικό όνειρο για τη Μαρία Σάκκαρη.

Το εμπόδιο της Σερένα Γουίλιαμς αποδείχθηκε αξεπέραστο αυτή την φορά για την Μαρία Σάκκαρη. Η πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο US Open σταμάτησε στην φάση των «16» του τουρνουά, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ από την 38χρονη Αμερικανίδα, η οποία προκρίθηκε στους προημιτελικούς.

Η Σερένα Γουίλιαμς πήρε το πρώτο σετ με 6-3, η Σάκκαρη ισοφάρισε με 7-6 στο τάι μπρέικ, αλλά στο τρίτο και καθοριστικό σετ κι ενώ η 25χρονη ξεκίνησε με break, η Αμερικανίδα «απάντησε» με δύο break και με 6-3 πήρε τη νίκη και το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.