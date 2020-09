Κοινωνία

Εξάρχεια: έκλεψαν όπλο αστυνομικού

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μέλος της ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Που και πως συνέβη το περιστατικό.

Το όπλο υπαστυνόμου, η οποία υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Επισήμων, έκλεψαν άγνωστοι, το πρωί της Δευτέρας, στα Εξάρχεια.

Οι αρχικές πληροφορίες για το γεγονός, που έγινε γνωστό με καθυστέρηση πολλών ωρών, ανέφεραν ότι πρόκειται για μέλος της φρουράς του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο διαψεύδονται από την Αστυνομία.

Άγνωστός ή άγνωστοι δράστες έκαναν διάρρηξη στο ΙΧ αυτοκίνητο της υπαστυνόμου, που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή των Εξαρχείων, κοντά στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους και Ναυαρίνου, αφαιρώντας τσάντα με προσωπικά αντικείμενα της υπαστυνόμου και το υπηρεσιακό της όπλο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον πρόκειται για τυχαίο γεγονός και ότι για στοχευμένη πράξη.