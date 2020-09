Αθλητικά

Κορονοϊός: νέο κρούσμα στην Εθνική Ελλάδας

Τι έδειξαν τα τεστ στα μέλη της αποστολής για τον αγώνα με το Κόσοβο.

Νέο κρούσμα κορονοϊού στην Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΠΟΡ FM 94,6 μετά από τεστ που έγιναν στους παίκτες που συμμετείχαν στην αποστολή της ομάδας για το ματς στο Κόσοβο, διαπιστώθηκε ότι άλλος ένας διεθνής είναι θετικός στον κορονοϊού.

Το όνομά του αναμένεται να γίνει γνωστό ακόμη και μέσα στην ημέρα, ενώ θα πρέπει να υποβληθούν σε νέα τεστ οι διεθνείς μας πριν ενσωματωθούν στις αποστολές των ομάδων τους.

Όπως μετέδωσε λίγο πριν απο τα μεσάνυχτα ο σταθμός, ο Δημήτρης Λημνιός είναι το νέο κρούσμα κορονοϊού στην Εθνική Ομάδα. Ο άσος του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε νέο τεστ το αποτέλεσμα του οποίου ήταν θετικό, το δεύτερο κρούσμα μετά τον Κώστα Τσιμίκα.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα για τη μεταγραφή του στην Κολωνία.

Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουν οι εξελίξεις. Αρχικά, δεν θα ταξιδέψει την Τρίτη για την Γερμανία για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Κάτι τέτοιο θα γίνει μετά από ημέρες έχοντας περάσει από καραντίνα και έχοντας υποβληθεί σε τεστ.