Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα τεστ με σάλιο και άμεσα αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο νέα μηχανήματα θα λειτουργήσουν τις επόμενες ημέρες, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δύο νέα μηχανήματα που θα πραγματοποιούν τεστ για τον κορονοϊό με δείγμα σιέλου τοποθετούνται άμεσα σε δύο νοσοκομεία

Αλλάζοντας άρδην τον τρόπο που θα ελέγχονται εργαστηριακά τα δείγματα, τα μηχανήματα, που αποτελούν δωρεά, θα τοποθετηθούν το ένα στο «Αττικόν» και το άλλο στο ΑΧΕΠΑ, στην Θεσσαλονίκη. Ήδη, όπως γράφει το ethnos.gr, στο «Αττικόν», έχουν προσληφθεί εκτάκτως τρεις βιολόγοι, ώστε να μπορεί το τμήμα να ανταποκριθεί.

Πρόκειται για νέα διαγνωστικά μηχανήματα τα οποία μόλις πριν λίγο καιρό έλαβαν έγκριση από τον FDA των ΗΠΑ, δεδομένου ότι αποτελούν νέες εφευρέσεις λόγω της πανδημίας. Μάλιστα, στην χώρα μας θα τοποθετηθούν δύο από τα συνολικά 10 μηχανήματα που θα δοθούν εντός των ημερών στην Ευρώπη.

Πως θα γίνονται τα τεστ

Τα δύο νέα μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τα δείγματα και να εξάγουν το αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που θα διευκολύνει την κατάσταση στο ΕΣΥ, με τα χιλιάδες τεστ σε αναμονή.

Τα δύο νέα μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό τεστ την ημέρα. Με βάση τις εκτιμήσεις, μπορούν να ξεπεράσουν και τα 5.000 τεστ ημερησίως.

Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα στο υπουργείο Υγείας, οι δομές υγείας όπως τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας θα μπορούν κανονικά να αποστέλλουν τα δείγματα σιέλου στο «Αττικόν» και στο ΑΧΕΠΑ για να εξετασθούν.