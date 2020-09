Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα τιμωρήσουμε τα παιδιά που δεν φορούν μάσκα

Σκληρή επίθεση σε Τσίπρα και Βαρουφάκη εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, κατά τη δευτερολογία του στην Βουλή για τον κορονοϊό.

Απευθυνόμενος στον Γιάνη Βαρουφάκη άρχισε τη δευτερολογία του στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στο διάστημα της πανδημίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι “πυροβολεί” τη χώρα. Επιπλέον, τόνισε πως κανένας δεν θα τιμωρήσει τα παιδιά, επειδή δεν φορούν μάσκα.

“Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις ένα παιδί 6, 7, 8 ετών να φορά συνέχεια τη μάσκα. Και είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι η μάσκα σε αυτές τις ηλικίες έχει περισσότερο παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να τιμωρήσουμε κάποιο παιδί αν δεν φοράει τη μάσκα του», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολύ συγκινητικές ιστορίες με παιδιά 3, 4, 5 ετών τα οποία πάσχουν από βαριές ασθένειες και τα οποία είναι υποχρεωμένα να φορούν μάσκα 2-3 χρόνια. «Η μάσκα είναι μια μικρή παραχώρηση την οποία όλοι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Εάν δεν θέλουμε να πάμε σε κάτι που θα προσομοιάζει με ένα δεύτερο lockdown είναι το μόνο μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

“Θεωρώ άκρως προβληματικό στην αίθουσα του ελληνικού κοινοβουλίου να υπάρχει βουλευτής, πόσo μάλλον αρχηγός κόμματος ο οποίος να αναφέρεται στην Ελλάδα ως χρεοδουλοπαροικία. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, να λέγονται σε αυτή την αίθουσα από τον άνθρωπο ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι το 2015 αν είχε εισακουστεί το σχέδιό του τότε η Ελλάδα θα είχε φύγει από το ευρώ και τότε θα ήμασταν πραγματική δουλοπαροικία”, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός για τον Γιάνη Βαρουφάκη, στην έναρξη της δευτερολογίας του.

Και συνέχισε: “Και επίσης δεν σας επιτρέπω σε αυτή την αίθουσα να κατηγορείτε, πάνω σε μια υγειονομική κρίση, αυτή την κυβέρνηση ότι κάνει πολιτικές επιλογές με γνώμονα τα συμφέροντα και όχι την υγεία του ελληνικού λαού. Αυτές οι κατηγορίες είναι αδιανόητες, κόντρα στο πως αντιλαμβάνεται η κοινωνία όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Πηγαίνουν κόντρα σε όλα τα πραγματικά δεδομένα τα οποία πιστοποιούν ότι η χώρα μας και στον πρώτο αλλά και στο δεύτερο κύκλο της πανδημίας τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Όταν μιλάμε για ζωές συνανθρώπων μας, όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία να είστε πιο προσεκτικός από εδώ και στο εξής, όταν λέτε τέτοια ανυπόστατα πράγματα”.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: “Διέκρινα από τη Φώφη Γεννηματά μία διάθεση να καταθέσει ένα πλαίσιο – μαξιμαλιστικών κατά την άποψή μου – προτάσεων για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά την άποψή της η υγειονομική κρίση αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις. Μου κάνει εντύπωση ότι από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άκουσα σχεδόν καμία πρόταση παρά μόνο την εύκολη παρότρυνση να διπλασιάσουμε τον αριθμό των αιθουσών να μοιράσουμε τα παιδιά στη μέση με κάποιο μαγικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στα σχολεία.

Είχατε εισηγηθεί ή εισηγείστε ότι πρέπει να μειωθεί η χωρητικότητα στα αεροπλάνα; Και πως θα γίνει αυτό; Θα κόψουμε τη μεσαία θέση; Θα πούμε ότι τα αεροπλάνα θα πετάνε τα μισά άδεια; Και πείτε μου μία αεροπορική εταιρεία, μία χώρα στον κόσμο η οποία να έχει εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο. Και πείτε μου τι θα συνέβαινε στον τουρισμό. Η Ελλάδα θα έβγαινε μονομιάς από την τουριστική αγορά. Κανείς δεν θα πετούσε στην Ελλάδα”. Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως με τη στάση του “πυροβολεί” τη χώρα.