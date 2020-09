Παράξενα

Γιαγιά - υπάλληλος του ΥΠΕΣ μπήκε πρώτη σε Σχολή στο Πάντειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος την συνάντησε και την συνεχάρη, λέγοντας ότι ειναι "παράδειγμα για όλους".

«Παράδειγμα για όλους» χαρακτήρισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος εργαζόμενη του υπουργείου Εσωτερικών που πέτυχε την εισαγωγή της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποδέχθηκε την Χρυσαυγή Κασάπογλου στο γραφείο του προκειμένου να την συγχαρεί για το επίτευγμά της.

Η κ. Κασάπογλου είναι εργαζόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιαγιά τεσσάρων εγγονιών και μητέρα πέντε παιδιών, η οποία πέτυχε, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να μπει πρώτη στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, έχοντας, μάλιστα ολοκληρώσει το νυχτερινό Λύκειο.

Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου

«Στο γραφείο μου σήμερα με τη Χρυσαυγή Κασάπογλου,εργαζόμενη στο Υπουργείο & γιαγιά με 5 παιδιά & 4 εγγόνια. Πέτυχε την εισαγωγή με πρωτιά στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Παντείου, ολοκληρώνοντας το νυχτερινό Λύκειο. Αξίζουν πολλά μπράβο στη Χρυσαυγή. Αποτελεί παράδειγμα για όλους!», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο γραφείο μου σήμερα με τη Χρυσαυγή Κασάπογλου,εργαζόμενη στο Υπουργείο & γιαγιά με 5 παιδιά & 4 εγγόνια.Πέτυχε την εισαγωγή με πρωτιά στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Παντείου, ολοκληρώνοντας το νυχτερινό Λύκειο.Αξίζουν πολλά μπράβο στη Χρυσαυγή.Αποτελεί παράδειγμα για όλους! pic.twitter.com/MdYb8wXzVr — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) September 7, 2020