Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Έντονη μέρα με πολλές απαιτήσεις η Τρίτη.

ΚΡΙΟΣ

Μεγάλο μειονέκτημα η αχαριστία, όπως όμως και η ιδιοτέλεια. Και τι θέλω να σου πω με αυτό; Ότι σήμερα μπορεί να σε απασχολεί το κατά πόσο κάποιο άτομο δείχνει να εκτιμάει τη στάση σου ή κάτι που του έχεις προσφέρει. Αυτό μπορεί όντως να σχετίζεται με το ότι δεν έχει την ψυχική δύναμη που χρειάζεται για να στο αναγνωρίσει, μπορεί όμως να έχει να κάνει και με τη δική σου απαίτηση να σου ανταποδώσει όποτε το χρειαστείς. Και ξέρεις, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γι' αυτό άσε τις ατάκες τύπου "ναι, αλλά εγώ τότε σε βοήθησα…".

ΤΑΥΡΟΣ

Για τη σημερινή σου κυκλοθυμία μην ψάχνεις να βρεις την αιτία γύρω σου. Δε σου φταίει κανείς άλλος, αλλά είναι η δική σου τελειομανία που σε γεμίζει απαιτήσεις και προσδοκίες για να γίνουν τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν θες να την παλέψεις ευκολότερα, το μόνο που έχω να σου προτείνω είναι να χαλαρώσεις και να επιτρέψεις στην ενέργεια να κυλήσει ελεύθερα. Η λέξη κλειδί είναι η "εμπιστοσύνη"!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μπορεί η εβδομάδα μόλις να ξεκίνησε αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να νιώθεις και… να δηλώνεις κουρασμένος. Βέβαια καλό θα είναι να προσέχεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σε ποιους εμπιστεύεσαι τα συναισθήματα σου και σε ποιους εξομολογείσαι τους καημούς σου, αφού κάποιοι ψάχνουν να βρουν τρόπο να σου καρφώσουν το μαχαίρι σε ανύποπτη στιγμή και κάποιοι άλλοι σου δίνουν όρκους αιώνιας αγάπης, ενώ το μόνο που θέλουν από σένα είναι λίγη επιβεβαίωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δεν αρκεί να πηγαίνεις κάπου, πρέπει και να βλέπεις που πηγαίνεις. Αν περπατάς με το κεφάλι σκυμμένο κάποια στιγμή, θες δε θες, θα ξεστρατήσεις και όταν θα ξανασηκώσεις το βλέμμα σου θα ψάχνεις να βρεις που βρίσκεσαι. Και καλά να πηγαίνεις μόνος σου, ξέρεις ότι από εσένα εξαρτάται να ξαναβρείς το δρόμο σου. Αν στην υπόθεση παίζει και συνοδοιπόρος χάνεις χρόνο ψάχνοντας να βρεις κατά πόσο φταίει ο άλλος που έχεις χαθεί και που όλα πάνε στραβά…

ΛΕΩΝ

Απαιτήσεις, κόντρες και μια μέρα ασανσέρ περιλαμβάνει το μενού σήμερα. Κάποιοι απαιτούν από σένα να αποδείξεις την αξία σου και να ανταποκριθείς στις προσδοκίες τους. Είναι έτοιμοι τη μια στιγμή να σε κάνουν Θεό και την άλλη να σε πετάξουν σαν… στυμμένη λεμονόκουπα! Μην ψαρώνεις ούτε με τους επαίνους, ούτε και με το κράξιμο που μπορεί να ακούσεις σήμερα. Δώσε τόπο στην οργή και αύριο θα ξημερώσει μια καλύτερη μέρα!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γιατί; Γιατί; Γιατί; Εδώ ψάχνουμε τις καλές μέρες με τα κυάλια κι εσύ που την έχεις μπροστά στα μάτια σου δεν αφήνεσαι να τη χαρείς. Για σήμερα θα σου πρότεινα να κάνεις την εξής ασκησούλα: για κάθε τι αρνητικό που εντοπίζεις είτε στη ζωή σου, είτε στον άλλο, θα ψάχνεις να βρεις και κάτι θετικό. Εξάλλου, όπως έχουν πει κάποιοι σοφοί "η ευτυχία είναι επιλογή". Αν ισχύει απόλυτα δεν ξέρω, όμως σίγουρα σε κάποιο βαθμό ισχύει.

ΖΥΓΟΣ

Η οικονομική αστάθεια των άλλων ή ακόμα και της ίδιας της εποχής φαίνεται να επηρεάζει έντονα τη σημερινή μέρα σου. Πιέζονται οι άλλοι, καταλήγει να πιέζεσαι κι εσύ. Προσπάθησε όμως να συγκρατηθείς, να μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις και φυσικά να μην αναλάβεις να βγάλεις τα ξένα κάρβουνα από τη φωτιά. Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα και αυτό είναι το μόνο που μπορείς να ξεκαθαρίσεις, αν θες να τους βοηθήσεις να εστιάσουν στη σωστή κατεύθυνση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

"Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη!" Ναι, έτσι θα πάει η μέρα, αφού οι δηλώσεις σήμερα δεν αρκούν και όλοι γύρω σου χρειάζονται…"αποδείξεις και ονόματα". Και είναι αποφασισμένοι ακόμα και "το κορμάκι σου να ψάξουν πόντο-πόντο" για να τις βρουν. Ας ελπίσουμε ότι είσαι ειλικρινής και ότι θα αποδειχτούν αληθινά όσα λες, γιατί αλλιώς η μέρα σε επίπεδο σχέσεων μπορεί να έχει αναταραχές.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο τομέας της υγείας σου, αλλά και της δουλειάς σου είναι αυτοί που απαιτούν προσοχή από σένα σήμερα. Και ξέρω ότι κάποιες φορές αυτά τα δύο έχουν… αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά καλείσαι να αποδείξεις ότι ξέρεις να κρατάς ισορροπίες. Οι απαιτήσεις και η ένταση εργασίας θα κυμανθούν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, όμως το καλό το παλικάρι δεν είναι αυτό που θα πάει σαν το πρόβατο για σφαγή, αλλά αυτό που θα μπορέσει να διαχειριστεί έξυπνα την κατάσταση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Είτε έχεις παιδιά, είτε απλώς έχεις σύντροφο ένα και το αυτό, αφού ακόμα και στη δεύτερη περίπτωση "θα είναι σαν να έχεις παιδί, αλλά δε θα έχεις"... Ναι, υπάρχουν κάποιες μέρες που οι σύντροφοι γίνονται χειρότεροι, πιο απαιτητικοί και πιο αυστηροί από τα παιδιά. Αυτό όμως δε σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι κάνεις λάθος εσύ, αλλά ότι εκείνοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν ξέρουν πως να το εκφράσουν. Και πώς συμπεριφερόμαστε στα παιδιά που δεν ξέρουν τι θέλουν; Μα με κατανόηση φυσικά…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Στο σπίτι έχουν παράπονα. Μήπως έχεις αργήσει να βάλεις το νοίκι; Μήπως έχεις αναλάβει υποχρεώσεις που δεν έχεις εκπληρώσει; Μήπως απλώς περιμένουν από σένα να δείξεις ότι δεν κοιτάς μόνο την πάρτη σου και ότι ενδιαφέρεσαι για τους υπόλοιπους; Και μπορεί να νομίζεις ότι οι συναισθηματικοί εκβιασμοί δε σε αγγίζουν, παρόλ' αυτά φαίνονται ικανοί να σε αποσυντονίσουν και να ψάχνεις να βρεις τι κάνεις λάθος.

ΙΧΘΥΣ

Ποιός εμπιστεύεται εύκολα τη σήμερον ημέραν που κάθε απώλεια κοστίζει και πολλοί αντιμετωπίζουν τη ζωή σαν "ο θάνατος σου, η ζωή μου"; Γιατί να το κάνεις εσύ; Γιατί να εμπιστευτείς τυφλά ανθρώπους που μέχρι χθες σου ήταν άγνωστοι; Προσπάθησε να δώσεις αξία σε σένα, αλλά και σε κάθε τι σήμερα. Είτε μιλάμε για μια συμφωνία, είτε μιλάμε για τα λεφτά σου, που με κόπο και ιδρώτα αποκτάς προσπάθησε να τα εκτιμήσεις για να τα προστατεύσεις.

