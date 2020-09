Κόσμος

Καλιφόρνια: μαίνεται ο πύρινος “εφιάλτης”

Σε όλη τη νότια Καλιφόρνια, δόθηκε εντολή στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να βρουν καταφύγιο.

Πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Καλιφόρνια, μια έκταση περίπου 80 φορές η περιοχή του Παρισιού, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τρέποντας σε φυγή από πυρκαγιές πρωτοφανούς κλίμακας από το 1987, ανέφεραν χθες πυροσβεστικές αρχές.

«Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 33 χρόνια που ξεπεράσαμε τα δύο εκατομμύρια στρέμματα», ή 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δήλωσε η Λιν Τόλμασοφ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. «Πρόκειται σαφώς για ένα ρεκόρ. Και ακόμα απέχουμε πολύ από το τέλος της αντιπυρικής περιόδου», συμπλήρωσε.

Το απόγευμα της Δευτέρας χιλιάδες πυροσβέστες έδιναν ακόμη μάχη με τις φλόγες.

Στη βόρεια Καλιφόρνια, περισσότεροι από 200 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με στρατιωτικά ελικόπτερα για να ξεφύγουν από μια ταχέως εξαπλωμένη πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στο Φρέσνο.