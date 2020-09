Αθλητικά

Ο κορονοϊός καθυστερεί τη μεταγραφή του Λημνιού

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ είναι ο δεύτερος διεθνής μας που χτυπήθηκε από τον κορονοϊό.

Ο Δημήτρης Λημνιός, φέρεται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος (μετά τον Κώστα Τσιμίκα) παίκτης της Εθνικής Ομάδας, που διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, επέστρεψε τη Δευτέρα (7/9) στην Αθήνα έπειτα από τον αγώνα με το Κόσοβο στην Πρίστινα και μετά το τεστ που διενεργήθηκε σε όλα τα μέλη της αποστολής, διαγνώστηκε θετικός στον ιό COVID-19.

Ο 22χρονος άσος είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τρίτη (8/9) στην Κολωνία για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα, ωστόσο, το ταξίδι του στη Γερμανία θα αναβληθεί για λίγες μέρες, καθώς έχει ήδη μπει σε καραντίνα.

Από την πλευρά της η ΕΠΟ, σε ανακοίνωσή της, αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9) ανέφερε πως θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώθηκε σήμερα για την ύπαρξη ενός θετικού δείγματος Covid-19 στα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε σε όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ανδρών άμα τη αφίξει τους στην Αθήνα από την Πρίστινα.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, τίθενται σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή η τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου της UEFA και η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της χώρας, καθώς και των ιατρικών επιτελείων των ομάδων.