Τραμπ: ο Μπάιντεν είναι ηλίθιος!

Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. «Δειλό» χαρακτήρισε τον Τραμπ ο Μπάιντεν.

Ο «ηλίθιος» ενάντια στον «δειλό»: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν αντήλλαξαν χθες οξείς χαρακτηρισμούς καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισέρχεται στο τελικό στάδιο στην πορεία προς τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day), που παραδοσιακά εγκαινιάζει την τελευταία, έντονη φάση των προεδρικών εκλογών, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, η συνυποψήφια του Καμάλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ταξίδεψαν σε δύο πολιτείες, το Ουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια που θεωρείται ότι θα διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στις εκλογές.

Σαν να μην ήθελε να μείνει στο περιθώριο, ο θυελλώδης Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, που έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις πίσω από τον Μπάιντεν, παραχώρησε μια συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Με τον βαρύτερο απολογισμό παγκοσμίως από την πανδημία του κορονοϊού (185.000 νεκροί) και την οικονομία γονατισμένη, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκλονίζονται επίσης από ένα ιστορικό κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα, διαδηλώσεις που μερικές φορές εκφυλίζονται σε ταραχές. Παράλληλα και από διαδηλώσεις υποστηρικτών του Τραμπ, όπως αυτή που έγινε χθες Δευτέρα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, με αυτοκινητοπομπή 300 οχημάτων.

Ένα δυνητικά εκρηκτικό κοκτέιλ που στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ και την πόλη Κενόσα στο Ουισκόνσιν είχε αποτέλεσμα νεκρούς.

Μιλώντας για την άφιξη ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού και για μια «φανταστική» ανάκαμψη της οικονομίας λίγο πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ότι μια προεδρία Μπάιντεν και των «ριζοσπαστικών Δημοκρατών» θα προκαλούσε «κατάρρευση της οικονομίας».

Κατηγόρησε την Χάρις ότι πολιτικοποιεί την αναζήτηση ενός εμβολίου κατά της Covid-19, καθώς η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών δήλωσε πως δεν θα έδινε βάση μόνο στον λόγο του προέδρου των ΗΠΑ για οποιοδήποτε πιθανό εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας των ακινήτων επανεπιβεβαίωσε ότι ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 μπορεί να είναι διαθέσιμο πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και κατηγόρησε τον Μπάιντεν και την Χάρις για μια «ανεύθυνη αντιεμβολιαστική ρητορική».

«Ο Μπάιντεν και η πολύ αριστερή υποψήφια αντιπρόεδρος του, το πιο αριστερό άτομο στο Κογκρέσο παρεμπιπτόντως - δεν είναι ικανοί κατά τη γνώμη μου, θα καταστρέψουν αυτήν τη χώρα και θα καταστρέψουν αυτήν την οικονομία - θα πρέπει αμέσως να ζητήσουν συγγνώμη για την απερίσκεπτη ρητορική κατά των εμβολίων που χρησιμοποιούν τώρα», είπε, αποκαλώντας τον Μπάιντεν «ηλίθιο».

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ένα εμβόλιο κατά του ιού μπορεί να είναι έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ, ίσως πριν από τις αμερικανικές εκλογές, εγείροντας ερωτήματα για το αν η πολιτική πίεση μπορεί να οδηγήσει στην παρασκευή ενός εμβολίου προτού καταστεί αυτό ασφαλές.

Από την πλευρά του, ο Μπάιντεν τονίζοντας τους δεσμούς του με τα συνδικάτα, υπενθυμίζοντας την ταπεινή του προέλευση, ταξίδεψε στη Πενσυλβάνια χθες για να συναντηθεί με ηγέτες συνδικάτων, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της AFL-CIO, Ρίτσαρντ Τρούμκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ήταν υπερβολικά δειλός για να αντιμετωπίσει την Covid-19 επειδή φοβόταν πτώση στο χρηματιστήριο», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα.